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Судоверфь "Звезда" назовет новый танкер именем Назарбаева
Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству нового танкера типа "Афрамакс", который будет назван в честь первого президента Казахстана... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:33
нурсултан назарбаев
роснефть
олег кожемяко
приморский край
казахстан
экономика
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нурсултан назарбаев, роснефть, олег кожемяко, приморский край, казахстан, экономика

Судоверфь "Звезда" назовет новый танкер именем Назарбаева

11:33 06.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТерритория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края
Территория Дальневосточного судостроительного комплекса Звезда в городе Большой Камень Приморского края
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Территория Дальневосточного судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству нового танкера типа "Афрамакс", который будет назван в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает "Роснефть".
Назарбаев в понедельник отмечает 80-летний юбилей. Он бессменно руководил Казахстаном почти 30 лет, но 20 марта 2019 года сложил полномочия президента, оставшись председателем партии Nur Otan (Свет отечества), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
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"На судостроительном комплексе "Звезда" состоялась закладка танкера типа "Афрамакс". Судно названо в честь первого президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева", - говорится в сообщении "Роснефти".
В торжественной церемонии закладки приняли участие генеральный директор ССК "Звезда" Сергей Целуйко и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Как отмечает компания, всего в портфеле заказов ССК "Звезда" серия из 12 танкеров типа "Афрамакс". На данный момент на судоверфи ведется строительство пяти танкеров. Головное судно серии спущено на воду в мае 2020 года и проходит швартовые испытания. Танкеры "Афрамакс" дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной – 250 метров, шириной – 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России.
Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью".
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