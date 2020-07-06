Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров

Клип "Фотосессия" был опубликован на официальном канале группы в ночь с 2 на 3 июля. Клип снял фотограф Даниил Величко, одну из ролей сыграла Наталья Давыдова — блогер Тетя Мотя. Она сообщила в Instagram, что "прыгала на кровати, носилась по дому и громко кричала от радости", когда ее пригласили на съемки.