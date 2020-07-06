https://ria.ru/20200706/1573940318.html
Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров
Новый клип Сергея Шнурова и группировки "Ленинград" "Фотосессия" набрал более одного миллиона просмотров в интернете, свидетельствуют данные видеохостинга... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:24
2020-07-06T16:22
культура
россия
ленинград
youtube
шнур (сергей шнуров)
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https://radiosputnik.ria.ru/20200702/1573810105.html
Егор Панкратов
Помойка.....
16
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ленинград, youtube, шнур (сергей шнуров)