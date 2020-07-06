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https://ria.ru/20200706/1573940318.html
Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров
Новый клип Сергея Шнурова и группировки "Ленинград" "Фотосессия" набрал более одного миллиона просмотров в интернете, свидетельствуют данные видеохостинга... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T16:22
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, ленинград, youtube, шнур (сергей шнуров)

Новый клип "Ленинграда" набрал более миллиона просмотров

11:24 06.07.2020 (обновлено: 16:22 06.07.2020)
34783
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"Сергей Шнуров
Сергей Шнуров
© Фото : Всероссийская политическая партия "Партия Роста"
Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новый клип Сергея Шнурова и группировки "Ленинград" "Фотосессия" набрал более одного миллиона просмотров в интернете, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Клип "Фотосессия" был опубликован на официальном канале группы в ночь с 2 на 3 июля. Клип снял фотограф Даниил Величко, одну из ролей сыграла Наталья Давыдова — блогер Тетя Мотя. Она сообщила в Instagram, что "прыгала на кровати, носилась по дому и громко кричала от радости", когда ее пригласили на съемки.
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В марте 2019 года Шнуров объявил, что группа "Ленинград" прекращает существование.
3218512851
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КультураРоссияЛенинградYouTubeШнур (Сергей Шнуров)
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Помойка.....
6 июля, 16:42
Егор Панкратов
1200004
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