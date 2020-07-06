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В Южной Корее выявили 48 новых случаев коронавируса за сутки
Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13137, выздоровели 11848, погибли уже 284, сообщила... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:23
2020-07-06T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
южная корея
инчхон
кванджу
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, южная корея, инчхон, кванджу, в мире
СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19
за сутки, общее число инфицированных выросло до 13137, выздоровели 11848, погибли уже 284, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.
По данным KCDC, 24 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 24 завезены из-за границы. Семь случаев зафиксированы в Кванджу
, по шесть в провинции Кёнгидо
и Инчхоне
, остальные по всей стране. 15 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 16 человек, общее число выздоровевших выросло до 11848, что составляет 90,2%. Число жертв достигло уже 284 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,33 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1690 случаев завезли из-за границы, из них 1279 человек - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 777 зараженных.
В ряде городов провинции Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 28 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека в церкви. В то же время в Кванчжу уже 87 человек заразились в буддистском храме Кванныкса.
Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, семь выявлены у приехавших из Казахстана
, ещё шесть из стран американского континента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.