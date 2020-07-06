В Южной Корее выявили 48 новых случаев коронавируса за сутки

СЕУЛ, 6 июл – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 48 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13137, выздоровели 11848, погибли уже 284, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.

По данным KCDC, 24 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 24 завезены из-за границы. Семь случаев зафиксированы в Кванджу , по шесть в провинции Кёнгидо Инчхоне , остальные по всей стране. 15 зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 16 человек, общее число выздоровевших выросло до 11848, что составляет 90,2%. Число жертв достигло уже 284 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,33 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1690 случаев завезли из-за границы, из них 1279 человек - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 777 зараженных.

В ряде городов провинции Кёнгидо возникли небольшие локальные очаги коронавируса. Так 28 человек заразились в спортзале, ещё 24 человека в церкви. В то же время в Кванчжу уже 87 человек заразились в буддистском храме Кванныкса.

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, семь выявлены у приехавших из Казахстана , ещё шесть из стран американского континента.