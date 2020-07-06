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В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:20
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

11:20 06.07.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики был выпущен 31 артиллерийский снаряд калибром 152 и 122 миллиметра.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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