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Минпросвещения представит идеи улучшения экологического образования
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по совершенствованию экологического образования, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:03
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владимир путин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, общество

Минпросвещения представит идеи улучшения экологического образования

11:02 06.07.2020 (обновлено: 11:03 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчебная аудитория
Учебная аудитория
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Учебная аудитория. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по совершенствованию экологического образования, сообщается на сайте Кремля.
"Минпросвещения России представить предложения по совершенствованию экологического образования в рамках реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в части, касающейся улучшения условий для их реализации", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 1 сентября, ответственный за исполнение поручения - министр просвещения Сергей Кравцов.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовВладимир ПутинОбщество
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