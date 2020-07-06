https://ria.ru/20200706/1573938657.html
Минпросвещения представит идеи улучшения экологического образования
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения представить предложения по совершенствованию экологического образования, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:02
2020-07-06T11:03
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
владимир путин
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, владимир путин, общество