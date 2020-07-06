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Трутнев будет контролировать подготовку нацпрограммы по Дальнему востоку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу лично контролировать ход подготовки нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:08
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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353
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дальний восток, михаил мишустин, экономика

Трутнев будет контролировать подготовку нацпрограммы по Дальнему востоку

10:52 06.07.2020 (обновлено: 11:08 06.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу лично контролировать ход подготовки нацпрограммы по развитию Дальнего Востока.
"Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Президент России Владимир Путин
26 июня, 16:46
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Ранее в ходе совещания премьер сообщил, что кабмин планирует разработать и утвердить программу в трехмесячный срок.
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Дальний ВостокМихаил МишустинЭкономика
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