https://ria.ru/20200706/1573937786.html
Трутнев будет контролировать подготовку нацпрограммы по Дальнему востоку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу лично контролировать ход подготовки нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:52
2020-07-06T11:08
дальний восток
михаил мишустин
экономика
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https://ria.ru/20200626/1573527008.html
дальний восток
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, михаил мишустин, экономика