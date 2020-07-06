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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 135 пациентов с коронавирусом
За сутки в России умерли 135 человек с COVID-19, за все время — 10 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:34
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, санкт-петербург, республика тыва

В России за сутки умерли 135 пациентов с коронавирусом

10:34 06.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 135 человек с COVID-19, за все время — 10 296, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 135 летальных случаев... За весь период по России умерло 10 296 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 44 человека умерли в Санкт-Петербурге, 22 - в Москве, девять - в Тыве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваСанкт-ПетербургРеспублика Тыва
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