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Распространение нового коронавируса
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Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 49, до 4647, сообщило управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимирская область

Во Владимирской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

10:30 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло на 49, до 4647, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 ... 6 июля 2020 года лабораторно подтверждено 49 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4647 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире с начала пандемии выявлены 840 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 722, в Петушинском районе - 561, в Муроме - 382, в Александровском районе - 369, в Ковровском районе - 328, Собинском - 275, Вязниковском - 226, Юрьев-Польском - 204.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 3154 пациента, умерли - 74.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимирская область
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