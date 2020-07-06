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Мантуров расскажет о поддержке промышленности после пандемии
Глава Минпромторга Денис Мантуров выступит в Совете Федерации на заседании 8 июля в рамках "правительственного часа". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:28
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совет федерации рф
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, экономика

Мантуров расскажет о поддержке промышленности после пандемии

10:28 06.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров выступит в Совете Федерации на заседании 8 июля в рамках "правительственного часа".
Его выступление будет посвящено мерам поддержки отраслей российской промышленности в изменившихся экономических условиях, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки заседания.
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Сенаторы планируют также ратифицировать договор с Монголией о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве и межправсоглашение с Сербией о передаче Петербургского листа Мирославова Евангелия Белграду и картин Николая Рериха Москве.
В проекте повестки значатся также закон об упрощенном принятии в гражданство РФ нетрудоспособных иностранных граждан и изменения в Кодекс торгового мореплавания.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваЭкономика
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