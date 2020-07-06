https://ria.ru/20200706/1573935721.html
Мантуров расскажет о поддержке промышленности после пандемии
Глава Минпромторга Денис Мантуров выступит в Совете Федерации на заседании 8 июля в рамках "правительственного часа". РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:28
2020-07-06T10:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис мантуров
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570447314_0:55:1005:620_1400x0_80_0_0_44456da5c0f14db00397c09959a902ac.jpg
https://ria.ru/20200625/1573462660.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570447314_0:55:1005:620_1400x0_80_0_0_44456da5c0f14db00397c09959a902ac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570447314_0:0:1005:755_1400x0_80_0_0_6cb7acc9f8fe2373f42d172a95b1b03b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570447314_0:0:1005:1005_1400x0_80_0_0_9f0c83f7a47f502315c25cfc8c4b9cec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис мантуров, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, экономика