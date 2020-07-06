Мантуров расскажет о поддержке промышленности после пандемии

Его выступление будет посвящено мерам поддержки отраслей российской промышленности в изменившихся экономических условиях, следует из размещённого на сайте Совфеда проекта повестки заседания.

Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности

Путин дал поручения по субсидиям для поддержки легкой промышленности

В проекте повестки значатся также закон об упрощенном принятии в гражданство РФ нетрудоспособных иностранных граждан и изменения в Кодекс торгового мореплавания.