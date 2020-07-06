Фельдшер из Фролово рассказал, как лечит стариков и борется с COVID-19

ФРОЛОВО (Волгоградская область), 6 июл — РИА Новости, Светлана Самсонова. Фельдшер службы неотложной помощи Алексей Савченко из города Фролово Волгоградской области лечит пожилых больных. Своих пациентов он не считает старыми и старается помочь не только как медик, но и оказать им моральную поддержку. О том, как неотложка оказалась на передовой в борьбе с коронавирусом в маленьком городе и почему ему не страшно заразиться новой болезнью, Савченко рассказал корреспонденту РИА Новости.
МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф запустило всенародную онлайн-акцию в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!". На портале акции публикуются фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Все желающие рассказать о медиках, сотрудниках бригад скорой помощи, волонтерах могут заполнить форму на портале акции.
В июне в рамках акции наибольшее количество отзывов в редакцию прислали жители города Фролово о местном фельдшере Алексее Савченко.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваФельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Посмотрите на меня
Фролово — небольшой город, расположенный почти в 150 километрах от Волгограда, здесь живет около 40 тысяч человек. Вместе с Савченко едем в уазике-"буханке" с красным крестом на борту по разбитым дорогам к пожилой пациентке. В машине приходится держаться за поручни: трясет изрядно. Вчера, рассказывает Алексей, по этому адресу выезжала скорая помощь, у женщины была высокая температура, госпитализировать не стали, а сегодня информацию о ней передали в неотложку. Все неэкстренные и нетипичные случаи, когда человек не понимает, почему плохо себя чувствует, больных с температурой, несерьезными ранами, поясняет фельдшер, передают именно службе неотложной помощи, чтобы разгрузить скорую и терапевтов поликлиники.
"Мы занимаемся всем, помощь оказываем в основном на дому, обслуживаем маломобильных людей, кто не может прийти в поликлинику. Когда терапевт говорит: "Ему сто лет, чего его лечить", это наш случай, мы лечим", — говорит Алексей.
Доехали. Нас встречают две родственницы больной. Пока Савченко, как и положено, в медицинской маске, разувается в сенях и знакомится с пациенткой, одна из них тихо говорит: "Это же Леша? Как хорошо, что именно он приехал. Он и мою маму лечит".
Женщины наперебой рассказывают фельдшеру, что бабушка Нина Андреевна вчера в самую жару возилась на огороде, а к вечеру ей стало очень плохо — обмякла, поднялась температура до 40 градусов. А еще несколько дней назад в семье были похороны, умер муж ее сестры.
"А сколько ей лет? Семьдесят? И почему вы ее называете бабушкой? Старость наступает только в 76 лет. Так, посмотрите на меня, следите за пальцами", — обратился Алексей уже к пациентке.
Он ее послушал фонендоскопом, сделал электрокардиограмму. "Итак, десять дней вам нельзя ничего делать, лежите на диване, смотрите телевизор. Если охота на огород, то ваше время с девяти вечера до шести утра, и только на коленях, но лучше не надо", — дал рекомендации Нине Андреевне фельдшер. Родственницам строго-настрого сказал следить за пенсионеркой, делать уколы и давать лекарства. Уже выходя из дома, он им сообщил, что у женщины, кроме солнечного удара, случился и микроинсульт.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваФельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
И ковид лечится
Таких пациентов, как Нина Андреевна, у Алексея Савченко 90 процентов: во всяком случае, так было до пандемии коронавирусной инфекции. С марта жизнь всех медиков, в том числе и небольшой службы неотложной помощи, где работают всего два фельдшера, изменилась. Именно неотложке пришлось следить за состоянием первых больных с подозрением на COVID-19 во Фролово, разыскивать всех контактных с ними, брать анализы.
"В самый пик, который пришелся на май, мы всю смену с восьми утра и до восьми вечера выезжали, брали анализы. Осматривали пациентов с подозрением на инфекцию. Делаем это и сейчас, но уже гораздо реже. Правда, моим обычным больным пришлось сложнее всех. К ним нельзя было ездить, был риск заразить", — говорит Алексей.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваФельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Савченко и сам сидел на двухнедельном карантине после одного из вызовов, признается, что был против, ведь чувствовал себя хорошо. К счастью, болезнь обошла его стороной.
"Я не боюсь заразиться, иначе бы не работал в медицине. К тому же COVID лечится. Заразиться можно чем угодно на работе — СПИД, туберкулез… В прошлом году у нас была вспышка кори, точно так же работали в костюмах, отработали всех контактных, и очаг был локализован. Мне не страшно", — сказал фельдшер.
По словам Алексея, в его практике становится все больше пациентов, которые при первых признаках ОРЗ считают, что у них коронавирус, от страха заразиться некоторые впадают в депрессию. Ему приходится успокаивать людей, в тяжелых случаях даже антидепрессанты выписывать.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваФельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко
Пора на вызов
Несмотря на риск заразиться коронавирусом, фельдшеры неотложки не попали в список медиков, которым положены президентские выплаты. По словам Алексея, на его отношении к работе этот факт никак не отразился. Говорит, что привык жить на свою скромную зарплату в 18-20 тысяч рублей и ни на что не жалуется. Правда, признается, он не хочет, чтобы в медицину пошел его младший сын, ему пока десять лет. Савченко надеется, что тот выберет другую сферу из-за сложной, не всегда благодарной и малооплачиваемой работы.
Сам Алексей ничего не планирует менять в своей жизни. Он в неотложке работает уже семь лет, со дня создания службы во Фролово. В день может быть больше 20 вызовов, посещение пациента, бывает, растягивается до двух часов, если случай сложный. Алексей не просто оказывает медицинскую помощь, так как фельдшер не принимает решения о госпитализации пациента, он обязательно дожидается своих коллег из скорой помощи, если руководство решает направить того в больницу.
Несмотря на тяжелую работу, в неотложке его держит еще и подходящий график. Его жена Екатерина тоже медик, работает фельдшером на скорой помощи. У них есть еще один ребенок — 13-летняя дочка. Девочка — инвалид, у нее ДЦП в тяжелой форме. Она не разговаривает, не ходит, ей нужен постоянный уход.
"Хорошо, что у нас с женой график позволяет делать так, что с дочкой все время кто-то дома. Я работаю два дня, потом два дня выходные, жена дежурит сутки через трое", — говорит Алексей.
Наш разговор с фельдшером периодически прерывается телефонными звонками, Савченко то кого-то консультирует, то записывает вызовы. Очередной звонок: женщина с заторможенной речью призналась, что выпила много лекарств. Как выяснилось, она — сестра той женщины, у которой мы только что были, это у нее умер муж и завтра будет девятый день…
"Давайте я к вам приеду лучше", — отвечает ей Алексей. И уже мне: "Надо обязательно ехать, поговорить с ней. Знаете, как бывает, жена быстро уходит за мужем, или наоборот. Обычно до сорокового дня, если не уследить".