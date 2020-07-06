Фельдшер из Фролово рассказал, как лечит стариков и борется с COVID-19

ФРОЛОВО (Волгоградская область), 6 июл — РИА Новости, Светлана Самсонова. Фельдшер службы неотложной помощи Алексей Савченко из города Фролово Волгоградской области лечит пожилых больных. Своих пациентов он не считает старыми и старается помочь не только как медик, но и оказать им моральную поддержку. О том, как неотложка оказалась на передовой в борьбе с коронавирусом в маленьком городе и почему ему не страшно заразиться новой болезнью, Савченко рассказал корреспонденту РИА Новости.

МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и департамента здравоохранения города Москвы, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф запустило всенародную онлайн-акцию в поддержку врачей "Пожалуйста, дышите!" . На портале акции публикуются фотографии и короткие истории героев борьбы за жизнь и здоровье людей в период пандемии в России. Все желающие рассказать о медиках, сотрудниках бригад скорой помощи, волонтерах могут заполнить форму на портале акции.

В июне в рамках акции наибольшее количество отзывов в редакцию прислали жители города Фролово о местном фельдшере Алексее Савченко.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко © РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко

Посмотрите на меня

Фролово — небольшой город, расположенный почти в 150 километрах от Волгограда , здесь живет около 40 тысяч человек. Вместе с Савченко едем в уаз ике-"буханке" с красным крестом на борту по разбитым дорогам к пожилой пациентке. В машине приходится держаться за поручни: трясет изрядно. Вчера, рассказывает Алексей, по этому адресу выезжала скорая помощь, у женщины была высокая температура, госпитализировать не стали, а сегодня информацию о ней передали в неотложку. Все неэкстренные и нетипичные случаи, когда человек не понимает, почему плохо себя чувствует, больных с температурой, несерьезными ранами, поясняет фельдшер, передают именно службе неотложной помощи, чтобы разгрузить скорую и терапевтов поликлиники.

"Мы занимаемся всем, помощь оказываем в основном на дому, обслуживаем маломобильных людей, кто не может прийти в поликлинику. Когда терапевт говорит: "Ему сто лет, чего его лечить", это наш случай, мы лечим", — говорит Алексей.

Доехали. Нас встречают две родственницы больной. Пока Савченко, как и положено, в медицинской маске, разувается в сенях и знакомится с пациенткой, одна из них тихо говорит: "Это же Леша? Как хорошо, что именно он приехал. Он и мою маму лечит".

Женщины наперебой рассказывают фельдшеру, что бабушка Нина Андреевна вчера в самую жару возилась на огороде, а к вечеру ей стало очень плохо — обмякла, поднялась температура до 40 градусов. А еще несколько дней назад в семье были похороны, умер муж ее сестры.

"А сколько ей лет? Семьдесят? И почему вы ее называете бабушкой? Старость наступает только в 76 лет. Так, посмотрите на меня, следите за пальцами", — обратился Алексей уже к пациентке.

Он ее послушал фонендоскопом, сделал электрокардиограмму. "Итак, десять дней вам нельзя ничего делать, лежите на диване, смотрите телевизор. Если охота на огород, то ваше время с девяти вечера до шести утра, и только на коленях, но лучше не надо", — дал рекомендации Нине Андреевне фельдшер. Родственницам строго-настрого сказал следить за пенсионеркой, делать уколы и давать лекарства. Уже выходя из дома, он им сообщил, что у женщины, кроме солнечного удара, случился и микроинсульт.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко © РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко

И ковид лечится

Таких пациентов, как Нина Андреевна, у Алексея Савченко 90 процентов: во всяком случае, так было до пандемии коронавирусной инфекции. С марта жизнь всех медиков, в том числе и небольшой службы неотложной помощи, где работают всего два фельдшера, изменилась. Именно неотложке пришлось следить за состоянием первых больных с подозрением на COVID-19 во Фролово, разыскивать всех контактных с ними, брать анализы.

"В самый пик, который пришелся на май, мы всю смену с восьми утра и до восьми вечера выезжали, брали анализы. Осматривали пациентов с подозрением на инфекцию. Делаем это и сейчас, но уже гораздо реже. Правда, моим обычным больным пришлось сложнее всех. К ним нельзя было ездить, был риск заразить", — говорит Алексей.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко © РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко

Савченко и сам сидел на двухнедельном карантине после одного из вызовов, признается, что был против, ведь чувствовал себя хорошо. К счастью, болезнь обошла его стороной.

"Я не боюсь заразиться, иначе бы не работал в медицине. К тому же COVID лечится. Заразиться можно чем угодно на работе — СПИД, туберкулез… В прошлом году у нас была вспышка кори, точно так же работали в костюмах, отработали всех контактных, и очаг был локализован. Мне не страшно", — сказал фельдшер.

По словам Алексея, в его практике становится все больше пациентов, которые при первых признаках ОРЗ считают, что у них коронавирус, от страха заразиться некоторые впадают в депрессию. Ему приходится успокаивать людей, в тяжелых случаях даже антидепрессанты выписывать.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко © РИА Новости / Светлана Самсонова Фельдшер службы неотложной помощи из города Фролово Волгоградской области Алексей Савченко

Пора на вызов

Несмотря на риск заразиться коронавирусом, фельдшеры неотложки не попали в список медиков, которым положены президентские выплаты. По словам Алексея, на его отношении к работе этот факт никак не отразился. Говорит, что привык жить на свою скромную зарплату в 18-20 тысяч рублей и ни на что не жалуется. Правда, признается, он не хочет, чтобы в медицину пошел его младший сын, ему пока десять лет. Савченко надеется, что тот выберет другую сферу из-за сложной, не всегда благодарной и малооплачиваемой работы.

Сам Алексей ничего не планирует менять в своей жизни. Он в неотложке работает уже семь лет, со дня создания службы во Фролово. В день может быть больше 20 вызовов, посещение пациента, бывает, растягивается до двух часов, если случай сложный. Алексей не просто оказывает медицинскую помощь, так как фельдшер не принимает решения о госпитализации пациента, он обязательно дожидается своих коллег из скорой помощи, если руководство решает направить того в больницу.

Несмотря на тяжелую работу, в неотложке его держит еще и подходящий график. Его жена Екатерина тоже медик, работает фельдшером на скорой помощи. У них есть еще один ребенок — 13-летняя дочка. Девочка — инвалид, у нее ДЦП в тяжелой форме. Она не разговаривает, не ходит, ей нужен постоянный уход.

"Хорошо, что у нас с женой график позволяет делать так, что с дочкой все время кто-то дома. Я работаю два дня, потом два дня выходные, жена дежурит сутки через трое", — говорит Алексей.

Наш разговор с фельдшером периодически прерывается телефонными звонками, Савченко то кого-то консультирует, то записывает вызовы. Очередной звонок: женщина с заторможенной речью призналась, что выпила много лекарств. Как выяснилось, она — сестра той женщины, у которой мы только что были, это у нее умер муж и завтра будет девятый день…