РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году

По словам Андреева, проект реализуется под управлением департамента с привлечением интеллектуальных ресурсов ведущих мировых разработчиков, вместе с которыми будут заниматься созданием конструкторской документации. Он напомнил, что подписано соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией Knorr-Bremse. "Готовится аналогичный договор с Siemens", - рассказал глава департамента.

Андреев отметил, что электропоезд будет полностью российским. При этом он констатировал, что в комплектации любого современного локомотива, скоростного или высокоскоростного поезда, произведённого в какой угодно стране, есть оборудование и детали со всего мира. "При этом мы в целом всегда стремимся повысить долю отечественных комплектующих. Если в России есть предприятия, выпускающие необходимую продукцию соответствующего качества, приоритет конструкторами отдаётся им. Получают преимущества при выборе и мировые производители, имеющие заводы на территории страны (к таким, кстати, относятся и Knorr-Bremse, и Siemens)", - пояснил он.