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РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году
Первый образец российского поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), способный развивать скорость до 360 километров в час, будет построен в РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:05
siemens
синара
ржд
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москва
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экономика
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РИА Новости
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60
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siemens, синара, ржд, дмитрий пумпянский, владимир андреев, москва, санкт-петербург, экономика

РЖД ожидают первый образец российского поезда для ВСМ в 2025 году

10:05 06.07.2020
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© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»Концепт высокоскоростного поезда для России
Концепт высокоскоростного поезда для России
© Предоставлено компанией «Скоростные магистрали»
Концепт высокоскоростного поезда для России. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости/Прайм. Первый образец российского поезда для высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), способный развивать скорость до 360 километров в час, будет построен в России в 2025 году, сообщил начальник департамента технической политики ОАО "РЖД" Владимир Андреев.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет, а, когда появятся, им потребуются и соответствующие поезда. РЖД не раз отмечали, что основным условием будет организация их производства в РФ. Холдинг "РЖД" и группа "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского в 2019 году учредили "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта", пилотным проектом которого станет разработка и производство в России поезда для ВСМ со скоростью до 400 километров в час.
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"Перед центром поставлена весьма амбициозная задача - разработать собственный высокоскоростной электропоезд. Согласно техническим требованиям его максимальная конструкционная скорость составит 360 километров в час, он будет двухсистемным - работающим на 25 кВ переменного и на 3 кВ постоянного тока, так как участки входа в Москву и Санкт-Петербург электрифицированы на постоянном токе", - сообщил Андреев в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".
"В настоящее время центр ведёт работу по созданию дизайна и подготовке эскизного проекта. Выпуск поездов будет налажен на предприятии "Уральские локомотивы" (СП Siemens и "Синары" - ред.), в 2025 году мы должны получить первый образец", - продолжил он, добавив, что разработка и производство поезда увязаны с планами строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва. РЖД ранее сообщали, что ВСМ Санкт-Петербург - Москва, строительство которой планируется, предполагается запустить в 2026 году.
По словам Андреева, проект реализуется под управлением департамента с привлечением интеллектуальных ресурсов ведущих мировых разработчиков, вместе с которыми будут заниматься созданием конструкторской документации. Он напомнил, что подписано соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией Knorr-Bremse. "Готовится аналогичный договор с Siemens", - рассказал глава департамента.
Андреев отметил, что электропоезд будет полностью российским. При этом он констатировал, что в комплектации любого современного локомотива, скоростного или высокоскоростного поезда, произведённого в какой угодно стране, есть оборудование и детали со всего мира. "При этом мы в целом всегда стремимся повысить долю отечественных комплектующих. Если в России есть предприятия, выпускающие необходимую продукцию соответствующего качества, приоритет конструкторами отдаётся им. Получают преимущества при выборе и мировые производители, имеющие заводы на территории страны (к таким, кстати, относятся и Knorr-Bremse, и Siemens)", - пояснил он.
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