https://ria.ru/20200706/1573933670.html
В Рособрнадзоре рассказали, как проходит ЕГЭ по русскому языку
Единый государственный экзамен по русскому языку проходит в штатном режиме, задержек по началу в понедельник нет, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:55
2020-07-06T09:56
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество