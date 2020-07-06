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В Рособрнадзоре рассказали, как проходит ЕГЭ по русскому языку
Единый государственный экзамен по русскому языку проходит в штатном режиме, задержек по началу в понедельник нет, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:56
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353
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В Рособрнадзоре рассказали, как проходит ЕГЭ по русскому языку

09:55 06.07.2020 (обновлено: 09:56 06.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Единый государственный экзамен по русскому языку проходит в штатном режиме, задержек по началу в понедельник нет, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Как я уже говорил, самый большой экзамен. Все проходит в штатном режиме у нас, без серьезных сбоев", - заявил Музаев журналистам.
Он также отметил, что в пятницу в ряде регионов возникли сложности, начало экзамена было задержано из-за погодных условий, сегодня таких сложностей не возникло.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
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