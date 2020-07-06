На выборы губернатора Пермского края заявился третий самовыдвиженец

ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Третий самовыдвиженец — Филипп Чернышев — заявился на выборы губернатора Пермского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
"Накануне документы на выдвижение представил Филипп Валерьевич Чернышев в порядке самовыдвижения. Всего документы на выдвижение представили восемь кандидатов. В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия", — рассказали в комиссии.
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Ранее в краевой избирком документы для участия в выборной кампании в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков. Еще одним кандидатом стал бывший директор ОАО "Хенкель-ПЕМОС" Евгений Козлов, выдвинутый политической партией "Патриоты России". Кроме того, на выборы от ЛДПР заявился Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова, от "Справедливой России" — владелец строительной компании "Сатурн-Р" Александр Репин, а также Андрей Михеев от избирательного объединения "Российский̆ объединённый̆ трудовой̆ фронт".
Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края началась 16 июня. Процесс выдвижения завершился 5 июля, во время него заявились восемь человек. Прием документов для регистрации кандидатов продлится до 29 июля. Досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября.
Всем кандидатам, помимо установленного пакета документов, необходимо предоставить для регистрации 102 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Самовыдвиженцам нужно также представить порядка 20 тысяч подписей избирателей Пермского края. При этом 25% подписей может быть собрано через портал "Госуслуги".
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