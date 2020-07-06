На выборы губернатора Пермского края заявился третий самовыдвиженец

ПЕРМЬ, 6 июл - РИА Новости. Третий самовыдвиженец — Филипп Чернышев — заявился на выборы губернатора Третий самовыдвиженец — Филипп Чернышев — заявился на выборы губернатора Пермского края , сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Накануне документы на выдвижение представил Филипп Валерьевич Чернышев в порядке самовыдвижения. Всего документы на выдвижение представили восемь кандидатов. В соответствии с законом в настоящее время по сведениям, представленным каждым кандидатом, будут проводиться проверочные мероприятия", — рассказали в комиссии.

Ранее в краевой избирком документы для участия в выборной кампании в качестве самовыдвиженцев подали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и исполнительный директор машиностроительного завода имени Дзержинского Павел Панков. Еще одним кандидатом стал бывший директор ОАО "Хенкель-ПЕМОС" Евгений Козлов, выдвинутый политической партией " Патриоты России ". Кроме того, на выборы от ЛДПР заявился Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова, от " Справедливой России " — владелец строительной компании "Сатурн-Р" Александр Репин, а также Андрей Михеев от избирательного объединения "Российский̆ объединённый̆ трудовой̆ фронт".

Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края началась 16 июня. Процесс выдвижения завершился 5 июля, во время него заявились восемь человек. Прием документов для регистрации кандидатов продлится до 29 июля. Досрочные выборы губернатора Пермского края назначены на 13 сентября.