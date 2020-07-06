https://ria.ru/20200706/1573931729.html
В Воронежской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области второй день подряд составило менее 150, при этом скончались пятеро... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:07
2020-07-06T09:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области
второй день подряд составило менее 150, при этом скончались пятеро пациентов, сообщает правительство региона.
На вечер 5 июля в Воронежской области COVID-19 был обнаружен у 8359 пациентов. Выздоровели 6268 человек, умерли 54.
"В понедельник, 6 июля, официально подтверждено заражение 146 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Днем ранее впервые в регионе с июня количество новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки, оказалось менее 150.
"Человек с подтверждённым диагнозом: 8505. Выздоровели: 6302. Умерли: 59", - сообщает облправительство.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.