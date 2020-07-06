В Воронежской области за сутки умерли пять пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области второй день подряд составило менее 150, при этом скончались пятеро пациентов, сообщает правительство региона.

На вечер 5 июля в Воронежской области COVID-19 был обнаружен у 8359 пациентов. Выздоровели 6268 человек, умерли 54.

"В понедельник, 6 июля, официально подтверждено заражение 146 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Днем ранее впервые в регионе с июня количество новых случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки, оказалось менее 150.

"Человек с подтверждённым диагнозом: 8505. Выздоровели: 6302. Умерли: 59", - сообщает облправительство.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В области с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.