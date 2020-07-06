В Ханты-Мансийске могут закрыть торговые центры из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Власти Власти Ханты-Мансийска изучают вопрос об установке систем видеонаблюдения на детских площадках из-за роста случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации регионального оперативного штаба, число подтвержденных случаев COVID-19 в городе превышает 600, причем с начала июля в Ханты-Мансийске наблюдается существенный прирост заразившихся. Муниципалитет отмечает, что преобладают семейные очаги коронавируса.

"Специалисты Роспотребнадзора считают, что именно несоблюдение обязательных предписаний привело к стремительному росту заболеваемости", - подчеркнули в мэрии.

Местные власти поясняют, что жители Ханты-Мансийска, "вдохновленные хорошими новостями" об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима. В сообщении подчеркивается, что муниципалитет планирует предпринять ряд дополнительных мер.

"В их числе - связанное с ростом детской заболеваемости приостановление деятельности детских садов с предоставлением возможности родителям оперативно и дистанционно получить больничный. Также рассматривается вопрос о закрытии крупных торговых центров, установке видеонаблюдения на детских площадках", - сообщает пресс-служба.

В администрации Ханты-Мансийска уверены, что эти меры "призваны стабилизировать ситуацию", а решающую роль должна сыграть сознательность людей.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 10 тысяч, половина ранее заразившихся выздоровела, 69 пациентов скончались. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 12 июля включительно.