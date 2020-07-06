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В Ханты-Мансийске могут закрыть торговые центры из-за коронавируса
Власти Ханты-Мансийска изучают вопрос об установке систем видеонаблюдения на детских площадках из-за роста случаев заражения коронавирусом среди... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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ханты-мансийск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийск, общество

В Ханты-Мансийске могут закрыть торговые центры из-за коронавируса

08:53 06.07.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Город Ханты-Мансийск. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийска изучают вопрос об установке систем видеонаблюдения на детских площадках из-за роста случаев заражения коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации регионального оперативного штаба, число подтвержденных случаев COVID-19 в городе превышает 600, причем с начала июля в Ханты-Мансийске наблюдается существенный прирост заразившихся. Муниципалитет отмечает, что преобладают семейные очаги коронавируса.
"Специалисты Роспотребнадзора считают, что именно несоблюдение обязательных предписаний привело к стремительному росту заболеваемости", - подчеркнули в мэрии.
Местные власти поясняют, что жители Ханты-Мансийска, "вдохновленные хорошими новостями" об уменьшении числа заболевших в других регионах, вышли на прогулки, детские площадки, в торговые центры, начали выезжать на отдых за городом, стали активнее пользоваться общественным транспортом без соблюдения масочного режима. В сообщении подчеркивается, что муниципалитет планирует предпринять ряд дополнительных мер.
Андрей Чибис
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"В их числе - связанное с ростом детской заболеваемости приостановление деятельности детских садов с предоставлением возможности родителям оперативно и дистанционно получить больничный. Также рассматривается вопрос о закрытии крупных торговых центров, установке видеонаблюдения на детских площадках", - сообщает пресс-служба.
В администрации Ханты-Мансийска уверены, что эти меры "призваны стабилизировать ситуацию", а решающую роль должна сыграть сознательность людей.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Югре превышает 10 тысяч, половина ранее заразившихся выздоровела, 69 пациентов скончались. Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 12 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ханты-МансийскОбщество
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