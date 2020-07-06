Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200706/1573930452.html
В Узбекистане выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 314 и достигло 10 143, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
узбекистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ca770014177b16d42346ac457ffea30a.jpg
https://ria.ru/20200705/1573905895.html
ташкент
узбекистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_ca770014177b16d42346ac457ffea30a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a1ae7f426fe8466e973be128d866d578.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669488_0:430:1618:2048_1400x0_80_0_0_b0a1084c76e99b7065ca36a34d4bb430.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом

08:17 06.07.2020
2014
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование на наличие антител к COVID-19
Тестирование на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тестирование на наличие антител к COVID-19. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 314 и достигло 10 143, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья, 5 июля, число зарегистрированных случаев составляло 9829, 31 пациент скончался, 6425 выздоровели.
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
5 июля, 08:25Распространение нового коронавируса
В Узбекистане выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом
"По состоянию на 6 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10 143", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 35.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6584. В воскресенье из больниц были выписаны 159 человек, в субботу – 174, в пятницу – 217. Сейчас на лечении находятся 3524 пациентов с COVID-19, в том числе 25 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом.
Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В Узбекистане выявили 329 новых случаев заражения коронавирусом
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 9,5 тысячи
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Число жертв COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 36
Тадж-Махал
Открытие Тадж-Махала и других памятников Агры отменили из-за коронавируса
Автомобиль медицинской помощи на улице Пекина
В Китае при падении строительного крана погибли пять человек
Российские рубли
Названы российские регионы с самым высоким уровнем бедности
Петропавловск-Камчатский
Камчатка выходит на плато по COVID-19, сообщили в Минздраве
Медицинские работники
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 125 пациентов с коронавирусом
Тестированиена наличие антител к COVID-19
В Киргизии за сутки выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
На Украине выявили 543 новых случая заражения коронавирусом
Доставка из интернет-магазина
Роскачество рассказало, как вернуть деньги при отсутствии товара в заказе
Коронавирус
Ученые призвали ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В России провели более 21,3 миллиона тестов на коронавирус
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Автомобиль Следственного комитета РФ
Следователи выясняют причины жесткой посадки Ми-2 в Ростовской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
00:21Эстония взвешивает возможность запретить трансляцию каналов RT
00:19Иракский премьер пообещал наказать виновных в убийстве эксперта в Багдаде
Лента новостейМолния