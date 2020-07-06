В Узбекистане выявили 314 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 6 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 10 143", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 35.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 6584. В воскресенье из больниц были выписаны 159 человек, в субботу – 174, в пятницу – 217. Сейчас на лечении находятся 3524 пациентов с COVID-19, в том числе 25 - в тяжелом состоянии, восемь - в критическом.