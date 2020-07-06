В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 35 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 898 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1175 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7973 человека.