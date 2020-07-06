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Распространение нового коронавируса
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В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 67 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тисульский район
новокузнецк
анжеро-судженск
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тисульский район
новокузнецк
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тисульский район, новокузнецк, анжеро-судженск

В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

07:19 06.07.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 67 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 35 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 898 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1175 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 18 новых случаев выявлено в Междуреченске, 11 – в Кемерово, десять – в Новокузнецке, девять – в Тисульском районе, пять – в Анжеро-Судженске, четыре – в Яйском районе, по два – в Мысках, Топкинском, Тяжинском, Юргинском районах, по одному – в Кемеровском и Новокузнецком районах.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7973 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тисульский районНовокузнецкАнжеро-Судженск
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