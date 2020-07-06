В Кузбассе выявили 67 случаев заражения коронавирусом

КЕМЕРОВО, 6 июл - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 67 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 67 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 35 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 898 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1175 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 18 новых случаев выявлено в Междуреченске, 11 – в Кемерово, десять – в Новокузнецке, девять – в Тисульском районе, пять – в Анжеро-Судженске, четыре – в Яйском районе, по два – в Мысках, Топкинском, Тяжинском, Юргинском районах, по одному – в Кемеровском и Новокузнецком районах.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 2085 случаев заражения коронавирусом. Двенадцать человек скончались, 898 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7973 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.