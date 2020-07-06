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Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете "Думская", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T05:05
алексей неижпапа
россия
ситуация на украине
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
военно-морские силы украины
в мире
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https://ria.ru/20200408/1569711819.html
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт (или не поплывёт).
196
Однако же Донбасс, с оружием в руках, отбивается не от придуманного пропагандистами-русофобами "путинского режима", а от реального марионеточного националистического режима уркаины.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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алексей неижпапа, россия, ситуация на украине, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", военно-морские силы украины, в мире

Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией

04:45 06.07.2020 (обновлено: 05:05 06.07.2020)
94392
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкНедостроенный военный ракетный крейсер "Украина"
Недостроенный военный ракетный крейсер Украина
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Недостроенный военный ракетный крейсер "Украина" . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете "Думская", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с отсутствием у России авианосных соединений по типу США.
"По крейсеру "Украина" принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил - это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того", - рассказал Неижпапа.
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Он указал, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как "убийца авианосцев", а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.
"У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет… Поэтому "убийцы авианосцев" Украине не нужны", - заявил главком.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
В России на вооружении имеется авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который в настоящее время проходит ремонт.
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Алексей НеижпапаРоссияСитуация на УкраинеТяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Военно-морские силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт (или не поплывёт).
6 июля, 05:24
АНДРЕЙ КОННИН
178160011
Однако же Донбасс, с оружием в руках, отбивается не от придуманного пропагандистами-русофобами "путинского режима", а от реального марионеточного националистического режима уркаины.
6 июля, 06:20
Неизвестное Лицо
17110001
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