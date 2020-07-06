https://ria.ru/20200706/1573928629.html
Главком украинских ВМС связал отказ от крейсера "Украина" с Россией
Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью газете "Думская", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:45
2020-07-06T05:05
алексей неижпапа
россия
ситуация на украине
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
военно-морские силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151522/12/1515221229_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_4f3386630fc45adc40bccf5fd0be0d80.jpg
https://ria.ru/20190721/1556730790.html
https://ria.ru/20200408/1569711819.html
АНДРЕЙ КОННИН
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт (или не поплывёт).
196
Неизвестное Лицо
Однако же Донбасс, с оружием в руках, отбивается не от придуманного пропагандистами-русофобами "путинского режима", а от реального марионеточного националистического режима уркаины.
173
28
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151522/12/1515221229_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_4f3386630fc45adc40bccf5fd0be0d80.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151522/12/1515221229_333:0:3000:2000_1400x0_80_0_0_b315f6374167cf6433da1dbdd3efc147.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151522/12/1515221229_318:0:2318:2000_1400x0_80_0_0_23cb6a055194bd4a19d9802b00d2564e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей неижпапа, россия, ситуация на украине, тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", военно-морские силы украины, в мире
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости.
Командующий украинских ВМС
контр-адмирал Алексей Неижпапа
заявил в интервью газете "Думская
", что отказ Киева от достройки крейсера "Украина" связан с отсутствием у России
авианосных соединений по типу США.
"По крейсеру "Украина" принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил - это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, — они все российского производства. Сам крейсер — это большая мишень, и не более того", - рассказал Неижпапа.
Он указал, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как "убийца авианосцев", а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.
"У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет… Поэтому "убийцы авианосцев" Украине не нужны", - заявил главком.
Строительство четвертого крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.
В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.
В России на вооружении имеется авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
, который в настоящее время проходит ремонт.