Как не ошибиться в выборе колбасы летом

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Хорошая Хорошая колбаса дороже мяса. В интервью радио Sputnik исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что обратить внимание при покупке колбасы.

Она отметила, что понятие качества относительно: для кого-то качественной будет и соевая сосиска: например, для тех, кто соблюдает пост. Измерить можно также параметр безопасности.

"Однозначно: вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная. Сырье животного происхождения проверяет Россельхознадзор. Безопасность и соответствие обязательным требованиям пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации контролирует Роспотребнадзор. Все регулируется целым комплексом нормативно-правовых документов", — отметила в эфире радио Sputnik Екатерина Лучкина.

Она объяснила, на что в первую очередь нужно ориентироваться при выборе колбасы в магазине.

"Оболочка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, без пятен, вздутий и деформаций; цвет на срезе должен быть равномерным, приятным. Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!" — сказала Екатерина Лучкина.

Рецептуры вареных колбас, как рассказала Екатерина Лучкина, появились еще до Великой Отечественной войны и менялись в 1961-м, 1979-м, 2003-м годах. Например, в 1952 году в рецептуре колбасы "Докторская" использовалось 15 процентов говядины и 85 процентов свинины, сейчас соотношение сырья — 25 процентов говядины, 70 процентов свинины, три процента яиц и два процента молока, рассказала специалист.

"На колбасных изделиях размещается информация о категории по буквам от А до Д: чем дальше буква от начала алфавита, тем меньше в составе продукта мышечной ткани. Именно она является самым ценным компонентом, источником большинства микроэлементов и витаминов, присущих мясу. Разные виды мяса имеют в своем составе разные массовые доли мышечной ткани. Важно понимать, что это ни в коем случае не сорт", — уточнила в эфире радио Sputnik Екатерина Лучкина.