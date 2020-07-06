Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга

“Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга… Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, - заявил порталу представитель техподдержки мессенджера Михаил Равдоникас.