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Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга
Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T03:46
telegram (приложение)
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
великобритания
пекин
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
telegram (приложение), си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, великобритания, пекин, китай, в мире

Telegram не будет раскрывать данные пользователей из Гонконга

03:46 06.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности, сообщает новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании.
Издание отмечает, что заявление Telegram было сделано на фоне того, что из-за введения закона о нацбезопасности жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.
“Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга… Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, - заявил порталу представитель техподдержки мессенджера Михаил Равдоникас.
При этом он указал, что Telegram будет сотрудничать с властями по вопросам, связанным с терроризмом.
“Если Telegram получит постановление суда, где будет подтверждено, что вы подозреваетесь в причастности к террористической деятельности, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона компетентным органам”, - добавил Равдоникас.
Он добавил, что ранее Telegram не передавал никакие данные пользователей властям Гонконга. 
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
22 июня, 06:57
Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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Telegram (приложение)Си ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейВеликобританияПекинКитайВ мире
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