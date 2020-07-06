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Киевский эксперт назвал Зеленского "хуторянином-кидалой"
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты". Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:00
ситуация на украине
нацбанк украины
верховная рада украины
мвф
владимир зеленский
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573856876.html
https://ria.ru/20200704/1573887577.html
А что тут комментировать? Не та фигура, чисто посмеяться и забыть)))
37
симптоматично, что эту "новость" никто не комментирует - до людей, кажется, доходит, что надо оставить Украину украинцам и заниматься СВОИМИ делами.
28
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РИА Новости
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60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571726041_0:0:3070:1727_1400x0_80_0_0_77b7621524ff085c53801378a3556636.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация на украине, нацбанк украины, верховная рада украины, мвф, владимир зеленский, в мире

Киевский эксперт назвал Зеленского "хуторянином-кидалой"

02:28 06.07.2020 (обновлено: 11:00 06.07.2020)
27806
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты". Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал киевский политолог Андрей Головачев.
"Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ (Нацбанка Украины. — Прим. ред.). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ (Якова. — Прим. ред.) Смолия и предлагает ему валить из НБУ", — написал эксперт.
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По словам Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои "крестьянские замашки" в сферу международной политики, как и все его предшественники.
Эксперт также заявил, что проблема страны заключается в культуре общества. "Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский", — выразил мнение он.
При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в "вотчинную" Украину обречены на провал.
"Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо", — заключил эксперт.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
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4 июля, 12:41
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Ситуация на УкраинеНацбанк УкраиныВерховная Рада УкраиныМВФВладимир ЗеленскийВ мире
Популярные комментарии
А что тут комментировать? Не та фигура, чисто посмеяться и забыть)))
6 июля, 04:51
Рома М
3240001
симптоматично, что эту "новость" никто не комментирует - до людей, кажется, доходит, что надо оставить Украину украинцам и заниматься СВОИМИ делами.
6 июля, 04:14
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
4000024
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