https://ria.ru/20200706/1573927952.html
Киевский эксперт назвал Зеленского "хуторянином-кидалой"
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты". Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T02:28
2020-07-06T11:00
ситуация на украине
нацбанк украины
верховная рада украины
мвф
владимир зеленский
в мире
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https://ria.ru/20200703/1573856876.html
https://ria.ru/20200704/1573887577.html
Рома М
А что тут комментировать? Не та фигура, чисто посмеяться и забыть)))
37
давно живу,ёлочка нравится,9БАН,10ЖИЗНЬ Тэн
симптоматично, что эту "новость" никто не комментирует - до людей, кажется, доходит, что надо оставить Украину украинцам и заниматься СВОИМИ делами.
28
16
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация на украине, нацбанк украины, верховная рада украины, мвф, владимир зеленский, в мире
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты". Такое мнение в статье для издания "Главред
" высказал киевский политолог Андрей Головачев.
"Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает Меморандум с МВФ
, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ
(Нацбанка Украины. — Прим. ред.). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ (Якова. — Прим. ред.) Смолия и предлагает ему валить из НБУ", — написал эксперт.
По словам Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои "крестьянские замашки" в сферу международной политики, как и все его предшественники.
Эксперт также заявил, что проблема страны заключается в культуре общества. "Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский", — выразил мнение он.
При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в "вотчинную" Украину обречены на провал.
"Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо", — заключил эксперт.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада
Украины по предложению Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.