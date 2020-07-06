Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах

В воскресенье в Хорватии прошли парламентские выборы. По данным избиркома после обработки данных с 89,41% участков, правоцентристская ХДС получает 69 мандататов (из 151), "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу , - 42 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро – 15 мандатов.

Премьера в штабе партии соратники встретили традиционной для партии песней Eye of the Tiger из фильма Рокки, аплодисментами и похлопыванием по плечам и рукопожатиями, несмотря на меры против коронавируса.

"Спасибо, дорогие друзья, за блестящий результат и победу ХДС сегодня вечером вместе с нашими партнерами. Хочу поблагодарить всех хорватских граждан, всех, кто сегодня проголосовал за нас, которые получили поддержку большинства или за другие партии, думая, что у них есть лучшие решения для Хорватии", - заявил Пленкович перед собравшимися.

"Такой результат ХДС, наша победа, большая победа, она обязывает. Потому что наш прошедший мандат (срок в парламенте и правительстве - ред.) был тяжел и полон испытаний. А вызовы, которые перед нами, выглядят еще больше", - подчеркнул глава правительства и пообещал в понедельник взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, прав человека и меньшинств.

В парламент, по предварительным данным, также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова , новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).

Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат. Новый созыв заксобрания и будущее правительство столкнутся с серьезными экономическими и социальными проблемами.

По информации Национального туристического объединения, из-за пандемии COVID-19 хорватский туризм в первой половине 2020 года потерял 70% относительно того же периода прошлого года. В последние годы доход от туризма достигал 14-15 миллиардов евро, что составляло до 20% ВВП страны.

Согласно данным национального статистического управления, отмечается и резкий спад промышленности Хорватии, который в мае составил 12,4% по отношению к маю 2019 года, что является рекордным снижением в последние 10 лет. По итогам второго квартала ожидается падение всей экономики страны на уровне 20%.