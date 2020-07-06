Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573927671.html
Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
Премьер Хорватии Андрей Пленкович провозгласил победу правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) на прошедших выборах в Сабор (парламент)... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T01:44
владимир петров
андрей пленкович
зоран миланович
хорватское демократическое содружество
загреб
хорватия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_f304a09a58862113891199c380c941d0.jpg
https://ria.ru/20200705/1573835727.html
загреб
хорватия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_f304a09a58862113891199c380c941d0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_482:0:3213:2048_1400x0_80_0_0_da47f51ea74c69eec9137ec4fbdf582c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/46/1562574655_1174:0:3222:2048_1400x0_80_0_0_75ede35c97fb1218c9423451b5cd9e5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир петров, андрей пленкович, зоран миланович, хорватское демократическое содружество, загреб, хорватия, в мире

Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах

01:44 06.07.2020
44
© AP Photo / Filip HorvatВыборы в Хорватии
Выборы в Хорватии
© AP Photo / Filip Horvat
Выборы в Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июл - РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович провозгласил победу правящей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) на прошедших выборах в Сабор (парламент) страны и отметил, что перед ее руководством стоят большие вызовы.
В воскресенье в Хорватии прошли парламентские выборы. По данным избиркома после обработки данных с 89,41% участков, правоцентристская ХДС получает 69 мандататов (из 151), "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 42 мандата, "Отечественное движение" певца и бизнесмена Мирослава Шкоро – 15 мандатов.
Премьера в штабе партии соратники встретили традиционной для партии песней Eye of the Tiger из фильма Рокки, аплодисментами и похлопыванием по плечам и рукопожатиями, несмотря на меры против коронавируса.
"Спасибо, дорогие друзья, за блестящий результат и победу ХДС сегодня вечером вместе с нашими партнерами. Хочу поблагодарить всех хорватских граждан, всех, кто сегодня проголосовал за нас, которые получили поддержку большинства или за другие партии, думая, что у них есть лучшие решения для Хорватии", - заявил Пленкович перед собравшимися.
"Такой результат ХДС, наша победа, большая победа, она обязывает. Потому что наш прошедший мандат (срок в парламенте и правительстве - ред.) был тяжел и полон испытаний. А вызовы, которые перед нами, выглядят еще больше", - подчеркнул глава правительства и пообещал в понедельник взяться за работу в экономике, здравоохранении, усилении демократии и институтов, прав человека и меньшинств.
В парламент, по предварительным данным, также проходят независимое движение МОСТ бывшего председателя Сабора Божо Петрова, новое движение левых и социал-демократов "Можем!", блок во главе с либеральной партией Pametno ("Разумно") и Хорватская народная партия (HNS).
Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата. Сабор (парламент) избирается сроком на четыре года, в нем 151 депутат. Новый созыв заксобрания и будущее правительство столкнутся с серьезными экономическими и социальными проблемами.
Здание Парламента Хорватии на Площади Святого Марка
Вчера, 00:45
Процедура выборов в парламент Хорватии
По информации Национального туристического объединения, из-за пандемии COVID-19 хорватский туризм в первой половине 2020 года потерял 70% относительно того же периода прошлого года. В последние годы доход от туризма достигал 14-15 миллиардов евро, что составляло до 20% ВВП страны.
Согласно данным национального статистического управления, отмечается и резкий спад промышленности Хорватии, который в мае составил 12,4% по отношению к маю 2019 года, что является рекордным снижением в последние 10 лет. По итогам второго квартала ожидается падение всей экономики страны на уровне 20%.
Эпидемия коронавируса в Хорватии, ослабленная ограничительными мерами к маю, после их смягчения снова начала расти в июне. За последние сутки было выявлено 57 новых больных коронавирусом, всего с начала пандемии были заражены около 3,15 тысячи человек, скончались 113 пациентов. Наряду с этим Загреб все еще устраняет последствия разрушительного землетрясения 22 марта.
000000
Обсудить 0
Владимир ПетровАндрей ПленковичЗоран МилановичХорватское демократическое содружествоЗагребХорватияВ мире
Рекомендуем
Труба для строительства газопровода
Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
Сержант полиции обномает мальчика на митинге в Портленде
В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
Автомобили скорой помощи в Турции
В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
Лесной пожар
В России за сутки потушили 80 природных пожаров
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
Международный аэропорт Багдада, Ирак
Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Вид на Багдад
Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
Торговля салом на Томском областном рынке
Диетолог назвала ситуацию, когда сало помогает похудеть
Полицейский
Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
Израильский танк Меркава
Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
Российские рубли
EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Число жертв коронавируса в Британии за сутки увеличилось на 22
Вид с реки Невы на Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния