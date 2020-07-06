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Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
Ракета упала в районе международного аэропорта Багдада, передает в ночь на понедельник иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:47
мустафа аль-каземи
багдад (город)
ирак
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мустафа аль-каземи, багдад (город), ирак, сша, в мире

Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

00:47 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМеждународный аэропорт Багдада, Ирак
Международный аэропорт Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Международный аэропорт Багдада, Ирак. Архивное фото
КАИР, 6 июл - РИА Новости. Ракета упала в районе международного аэропорта Багдада, передает в ночь на понедельник иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Одна ракета упала в окрестностях международного аэропорта Багдада", - сообщил источник телеканала.
По его словам, ракета не разорвалась. "В результате падения ракеты никто не пострадал", - уточнил источник.
В ночь на воскресенье ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал ребенок.
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Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.
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Мустафа аль-КаземиБагдад (город)ИракСШАВ мире
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