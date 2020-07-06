Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

По его словам, ракета не разорвалась. "В результате падения ракеты никто не пострадал", - уточнил источник.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится "зеленая зона" иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.