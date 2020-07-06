Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Самый массовый единый государственный экзамен по русскому проходит 6 и 7 июля. В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Заявления на участие в экзамене подали более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 428 тысяч участников будет сдавать экзамен в первый день его проведения – 6 июля. Для проведения ЕГЭ будет организовано более 5,6 тысячи пункта приема экзаменов во всех регионах России и за рубежом.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.

Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.