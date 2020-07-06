https://ria.ru/20200706/1573927016.html
Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:40
2020-07-06T00:40
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Более 670 тысяч участников Единого госэкзамена продемонстрируют свое знание русского языка 6 и 7 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора
.
"Самый массовый единый государственный экзамен по русскому проходит 6 и 7 июля. В этом году проведение экзамена разделено на два дня, чтобы избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах. Заявления на участие в экзамене подали более 671 тысячи человек, в том числе почти 618 тысяч выпускников текущего года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 428 тысяч участников будет сдавать экзамен в первый день его проведения – 6 июля. Для проведения ЕГЭ будет организовано более 5,6 тысячи пункта приема экзаменов во всех регионах России и за рубежом.
Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий.
Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки. Минимальный проходной порог по русскому языку, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.
Свои результаты участники экзамена, сдающие его 6 июля, получат не позднее 20 июля, сдающие 7 июля – не позднее 23 июля.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.