Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав ВМФ

Главком ВМФ подчеркнул, что проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие, будут усовершенствованы ряд корабельных систем и вооружение.

"Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегаты проекта 22350 вне всякого сомнения усилят группировку надводных кораблей ВМФ в дальней морской зоне", - рассказал главком.