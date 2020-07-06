Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав ВМФ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ России, сообщил в понедельник главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
"Для дальней морской зоны сделана ставка на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В настоящее время второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ", - заявил Евменов в интервью "Красной звезде".
Главком ВМФ подчеркнул, что проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие, будут усовершенствованы ряд корабельных систем и вооружение.
"Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегаты проекта 22350 вне всякого сомнения усилят группировку надводных кораблей ВМФ в дальней морской зоне", - рассказал главком.
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.