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Новое оружие России
https://ria.ru/20200706/1573926805.html
Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав ВМФ
Второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ России, сообщил в понедельник... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:27
новое оружие россии
россия
николай евменов
северная верфь
санкт-петербург
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РИА Новости
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россия, николай евменов, северная верфь, санкт-петербург, вмф рф

Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав ВМФ

00:27 06.07.2020
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© Министерство обороны РФИспытания фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
Испытания фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море. Стоп-кадр видео Минобороны РФ
© Министерство обороны РФ
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ России, сообщил в понедельник главком ВМФ адмирал Николай Евменов.
"Для дальней морской зоны сделана ставка на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22350 типа "Адмирал Горшков". В настоящее время второй фрегат этого проекта "Адмирал Касатонов" завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ", - заявил Евменов в интервью "Красной звезде".
Главком ВМФ подчеркнул, что проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие, будут усовершенствованы ряд корабельных систем и вооружение.
"Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Благодаря своим тактико-техническим характеристикам фрегаты проекта 22350 вне всякого сомнения усилят группировку надводных кораблей ВМФ в дальней морской зоне", - рассказал главком.
Подводная лодка проекта 636 Варшавянка
00:14Новое оружие России
Заводские испытания второй "Варшавянки" для ТОФ завершатся в июле
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" проекта 22350 был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге. Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстоянии свыше 1,5 тысячи километров.
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Новое оружие РоссииРоссияНиколай ЕвменовСеверная верфьСанкт-ПетербургВМФ РФ
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