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Новое оружие России
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Корабль "Лев Чернавин" будет заложен накануне Дня ВМФ
Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" для Тихоокеанского флота будет заложен на стапелях АО "Средне-Невский судостроительный завод" (Санкт-Петербург)... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:14
новое оружие россии
николай евменов
средне-невский судостроительный завод
санкт-петербург
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николай евменов, средне-невский судостроительный завод, санкт-петербург

Корабль "Лев Чернавин" будет заложен накануне Дня ВМФ

00:14 06.07.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг
© РИА Новости / Павел Львов
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Андреевский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" для Тихоокеанского флота будет заложен на стапелях АО "Средне-Невский судостроительный завод" (Санкт-Петербург) накануне дня Военно-морского флота, сообщил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
"Восьмой серийный корабль противоминной обороны "Лев Чернавин" будет заложен на стапелях Средне-Невского завода накануне Дня ВМФ. Он будет нести службу в составе Тихоокеанского флота", - заявил Евменов в интервью "Красной звезде".
День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2020 году это будет 26-е число.
Главком ВМФ подчеркнул, минно-тральные силы всех флотов ВМФ России будут оснащаться кораблями этого проекта.
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"Анализ их эксплуатации показал, что характеристики кораблей ПМО проекта 12700 превзошли по многим показателям ТТХ, заложенные при проектировании. Это касается и дальности плавания, и возможностей вооружения этих кораблей", - рассказал главком.
Главком напомнил, что корабли противоминной обороны проекта 12700 с безэкипажными катерами являются постоянными участниками Главного военно-морского парада.
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Новое оружие РоссииНиколай ЕвменовСредне-Невский судостроительный заводСанкт-Петербург
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