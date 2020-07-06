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Определен уровень бедности в России
Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T00:43
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Определен уровень бедности в России

00:09 06.07.2020 (обновлено: 00:43 06.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным - порядка 35%, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Потеря доходов в период пандемии

Мировой кризис, вызванный коронавирусом, сказался и, как полагают эксперты, еще скажется на уровне жизни большого числа людей. Например, в России уже порядка 1,5 миллиона человек лишились работы из-за пандемии, а у еще большего числа доходы снизились, таким образом, в значительном числе домохозяйств материальных ресурсов станет меньше. При этом государство заметно расширило финансовую поддержку населения, особенно семей с детьми, поэтому негативные эффекты экономики могут быть частично компенсированы мерами со стороны государства.
Потеря доходов негативнее всего отражается на бедных, так как даже небольшое снижение заработков заставляет их отказываться от базовых трат. Кроме того, люди с небольшими доходами имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, и, соответственно, у них нет сбережений на "черный день".
Рейтинг регионов по доходам населения — 2020
00:00
Рейтинг регионов по доходам населения — 2020
В этой связи, как подчеркивают эксперты, важно понимать, с каким уровнем бедности Россия подошла к нынешней ситуации. В 2019 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума) проживали 12,3% россиян или почти 18 миллионов человек, что меньше результата 2018 года (12,9%). Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8% или 15,5 миллиона человек, а если сравнивать с ситуацией 2000 года, то число бедных людей в России уменьшилось в 2,3 раза.
При этом цифры почти всегда демонстрируют значительную дифференциацию в региональном разрезе. Согласно данным статистики, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет порядка трех - четырех раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается очень по-разному.

Как считали доходы

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен в разных регионах.
Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума). Медианные доходы населения, которые использованы в расчётах, являются оценкой РИА Новости на основе данных Росстата.
Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65. У 65 регионов значения получились меньше среднероссийского уровня, а у 20 субъектов федерации - выше среднего по стране.
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Север - в лидерах

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Этот регион - единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по российским меркам в этом регионе люди могут рассчитывать на очень хороший уровень материального благополучия, а в сравнении с развитыми странами это можно назвать достойным результатом.
Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион – Ненецкий автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,92. В целом эти два региона занимают первые места с достаточно большим отрывом.
Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Далее, тоже с ощутимым отставанием от первой тройки, четвертую и пятую позицию занимают Чукотка (2,27) и Магаданская область (2,26).
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Помимо этих регионов в первую десятку также входят Сахалин (соотношение на уровне 2,22), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,17), Московская область (2,08), Санкт-Петербург (2,05) и Татарстан (1,97). Для сравнения, у 20-го региона в рейтинге (Курская область) соотношение медианных доходов и фиксированного набора находится на уровне 1,65, а у 50-го (Вологодская область) – 1,45.
У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг находятся на относительно низком уровне. У Республики Тыва, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0,97. Еще у четырех регионов показатель лежит в диапазоне 1,0 - 1,1, а в целом у 15 регионов страны он не превышает 1,3.

Бедные жители в богатых регионах

Согласно результатам исследования, в 17 субъектах федерации доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) составляет менее 10%. Для сравнения, годом ранее таких регионов было 15. В основном это регионы с высокими доходами.
Отдельно стоит отметить ряд субъектов федерации, где уровень бедности очень низкий, несмотря на не очень высокие средние доходы - в этих регионах, скорее всего, достаточно развитая социальная политика, выравнивающая материальное состояние жителей.
В частности, Татарстан может похвастаться тем, что по доходам занимает десятое место, а по доле бедных показывает четвертый результат. Похожая ситуация в Санкт-Петербурге, Белгородской, Ленинградской областях и еще ряде регионов. Можно сказать, что в этих регионах распределение доходов относительно равномерное, что благоприятно сказывается на показателе бедности.
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Есть и обратные примеры, когда в регионе высокие медианные доходы, но все ровно достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия входит в число 15 регионов-лидеров по медианным доходам к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, но при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране - 17,9%.
Похожая ситуация в Коми – 22-е место по доходам, а доля бедных – 15,5%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,63 (21-е место в России), а доля бедных – 15%.
Как показало исследование, в двух регионах доля бедных превышает 30%, а уровень бедности в 15% и выше демонстрируют 29 регионов. При этом наивысший уровень бедности отмечается в Республике Тыва (34,6%), что почти в три раза больше среднероссийского уровня.

Борьба за выживание

Часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,9% населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума (в 2018 году этот показатель составлял 2,1%), что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.
Крайняя бедность, как и другие показатели, достаточно неравномерно распространена по территории России. В девяти регионах менее одного процента людей имеют доходы менее половины прожиточного минимума. Можно сказать, что такая доля крайне бедного населения близка к уровню статистической погрешности. В целом у половины регионов уровень крайней бедности не превышает 1,6%, то есть эта проблема является достаточно редкой и может решаться на уровне отдельных людей.
Не все регионы могут похвастаться низким показателем нищеты. Наибольший процент людей за чертой крайней бедности наблюдается в Тыве, что не удивительно, учитывая другие показатели. Порядка 6,6% жителей этой республики находятся в крайне сложном финансовом положении. Заметно лучше ситуация в Ингушетии, где за чертой крайней бедности находится 4,8% населения. Еще немного ниже этот показатель (4,2%) в Республике Алтай. При этом все равно можно говорить об острой проблеме бедности в этих трех регионах.
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В девяти других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 3,5%, а еще в пяти субъектах федерации – от 2,5% до 3%. В этих регионах проблема бедности также стоит достаточно остро и требует комплексного подхода для ее преодоления.
Как отмечают эксперты, проблема доходов населения, с одной стороны, неразрывно связана с ростом экономики, а с другой, с социальной политикой. На фоне кризиса и, соответственно, заметного ухудшения деловой активности ждать быстрого решения проблемы бедности не стоит.
Нынешние экономические неурядицы являются временными, но даже когда вновь начнется рост экономики и зарплат, для борьбы с бедностью необходимо будет предпринять дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования, предупреждают эксперты. Ведь есть примеры на уровне стран и отдельных регионов, когда достаточно скудные ресурсы распределяются равномерно, что позволяет победить бедность как социальную проблему.
Эксперты РИА Новости ожидают, что уровень доходов россиян может снова показать рост в 2021 году, но сократить уровень бедности ниже рекордного низкого уровня 2012 года, скорее всего, в краткосрочной перспективе не удастся.
*Рейтинг составлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
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