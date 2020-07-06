Биография Далай-ламы XIV

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV проводит в Риге лекцию для жителей стран Балтии и России

Почитается последователями тибетского буддизма как земное воплощение Авалокитешвары или Ченрезига, бодхисаттвы сострадания и покровителя Тибета. Бодхисаттва – это существо, посвятившее себя достижению высшей цели духовных исканий, пробуждения, во имя счастья и благоденствия всех живых существ и давшее клятву перерождаться вновь и вновь, чтобы оказывать им помощь.

По представлениям буддистов, все жившие на земле далай-ламы являются, по сути, воплощениями одного существа: в момент физической смерти далай-ламы Авалокитешвара переселяется в тело одного из новорожденных, после чего поиск перерожденца ведут опытные астрологи и ламы. В истории Тибета известно 14 далай-лам, однако для верующих он – единственный, существующий последовательно в каждом из 14 тел.

Далай-лама XIV – Тэнзин Гьяцо. Он родился 6 июля 1935 года в крестьянской семье в небольшом поселении Такцер в провинции Амдо на северо-востоке Тибета. При рождении ему было дано имя Лхамо Дхондуп.

В три года (по другим источникам, в два года) его признали воплощением предыдущего тринадцатого Далай-ламы, Тхуптена Гьяцо.

В 1940 году он был официально введен в должность духовного главы Тибета, вскоре принял новое имя.

В шесть лет Далай-лама XIV начал обучение в монастыре в Тибете. В 1959 году сдал выпускные экзамены в Лхасе и получил степень геше-лхарампы, высшую ученую степень в буддийской философии.

17 ноября 1950 года, еще во время обучения, состоялась торжественная церемония возведения на трон Далай-ламы как главы светской власти в Тибете. Причиной этому послужило вступление в Тибет китайских войск. В 1951 году было подписано тибетско-китайское соглашение, по которому Тибет стал частью Китая

В 1950-1959 годах Далай-лама XIV предпринимал попытки мирного сосуществования с китайскими властями. Занимал государственные посты: был членом Всекитайского комитета Народного консультативного совета Китая (1951-1959), депутатом Всекитайского собрания народных представителей (1954-1959), председателем подготовительного комитета по созданию в составе КНР Тибетского автономного района, почетным председателем Китайского общества буддистов (1953-1959).

В середине 1950-х годов в Тибете началось движение против китайских властей, вылившееся в 1959 году в открытое восстание, которое было подавлено

17 марта 1959 года Далай-лама XIV эмигрировал в Индию , где поселился в городке Дхармасала на севере Индии (штат Химачал-Прадеш). За ним в изгнание последовало более ста тысяч тибетцев. Далай-лама XIV возглавил правительство Тибета в изгнании, созданного с целью борьбы за независимость этой территории.

Далай-лама XIV руководил мерами по сохранению тибетской культуры: на территории Индии была создана система для обучения детей беженцев родному языку и культуре. Были открыты Тибетский институт драматических искусств и Центральный институт высшей тибетологии. Для сохранения обширного собрания учений тибетского буддизма – основы тибетского образа жизни, в изгнании было воссоздано свыше 200 монастырей.

Благодаря его усилиям в 1959, 1961 и 1965 годах были приняты три резолюции ООН по проблеме Тибета. В 1963 году Далай-ламой XIV была разработана демократическая Конституция Тибета, согласно которой верховная власть должна перейти от Далай-ламы к всенародно избранной народной ассамблее и назначаемому ею правительству. Эти принципы поэтапно вводились в жизнь. В 1990 году тибетцы, жившие в изгнании в Индии и других мира, прямым голосованием избрали депутатов ассамблеи тибетских народных депутатов (тибетский парламент в изгнании), которая назначила новых членов кабинета министров.

С 2001 года, после избрания тибетцами главы кабинета министров, Далай-лама не участвовал в повседневном управлении. В 2011 году полностью удалился от политических дел.

Далай-лама XIV – автор и соавтор более 100 книг. Он имеет свыше 150 наград, почетных докторских степеней, премий и других знаков отличия, отмечающих его труд по продвижению мира, ненасилия, межрелигиозного понимания, глобальной ответственности и сострадания.

В 1989 году Далай-лама XIV удостоился Нобелевской премии мира за заслуги в области прав человека и ненасильственную борьбу за освобождение Тибета.

Далай-лама XIV посетил множество стран, встречался с политическими деятелями, духовенством, деятелями культуры, бизнесменами.

По данным СМИ, 6 июля 2020 года в честь 85-летия духовного лидера на цифровых площадках выйдет пластинка Inner World, состоящая из 11 треков, представляющих собой мантры и учения от Далай-ламы. Вся прибыль с продаж пластинки пойдет на благотворительность