https://ria.ru/20200611/1572792687.html
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
2020-06-11T11:22
2020-06-11T11:23
религия и мировоззрение
религия
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буддизм
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религия, новости - религия и мировоззрение, индия, буддизм
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сингл "Сострадание" к первому музыкальному альбому Далай-ламы XIV под названием "Внутренний мир" ("Inner World"), доступен в сети.
"Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм.", - написала в своем Facebook директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина (она же ведет русскоязычную версию официального сайта Далай-ламы).
По данным СМИ, пластинка Inner World, состоящая из 11 треков, выйдет на цифровых площадках 6 июля – в честь 85-летия духовного лидера. Вся прибыль с продаж пластинки пойдет на благотворительность.