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Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому
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Далай-лама XIV выпустил сингл к своему дебютному альбому

11:22 11.06.2020 (обновлено: 11:23 11.06.2020)
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на Международной конференции "Образование человека в 3-м тысячелетии" с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
Далай-лама на Международной конференции Образование человека в 3-м тысячелетии с философами образования и педагогами в его резиденции в Дхарамсале
© РИА Новости / Ольга Липич
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Сингл "Сострадание" к первому музыкальному альбому Далай-ламы XIV под названием "Внутренний мир" ("Inner World"), доступен в сети.
"Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм.", - написала в своем Facebook директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина (она же ведет русскоязычную версию официального сайта Далай-ламы).
По данным СМИ, пластинка Inner World, состоящая из 11 треков, выйдет на цифровых площадках 6 июля – в честь 85-летия духовного лидера. Вся прибыль с продаж пластинки пойдет на благотворительность.
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