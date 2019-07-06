Тысячи буддистов отпраздновали 84-летие Далай-ламы в Дхарамсале

ДХАРАМСАЛА (Индия), 6 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Тысячи буддистов из разных стран, включая Россию, собрались в Дхарамсале на севере Индии, где уже 60 лет проживает Далай-лама XIV, чтобы отпраздновать день его рождения. В субботу всемирно известному духовному лидеру исполнилось 84 года.

"Счастье не бывает готовым"

"Счастье не бывает сразу готовым. Оно случается благодаря вашим действиям", - процитировал Далай-ламу в своем поздравительном послании временно исполняющий обязанности главы Калмыкии, многократный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Его послание огласил на праздничной церемонии во дворе главного буддийского храма Дхарамсалы представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

Эти и многие другие изречения буддийского лидера стали для Хасикова, по собственному признанию, "путеводными в жизни". От всего народа Калмыкии он поблагодарил Далай-ламу за "подвижническую деятельность" и распространение мудрости.

"Лучший подарок - доброта"

"Если вы близки мне, будьте сострадательны и добры - это лучший подарок, который вы можете преподнести мне на день рождения. А когда вы испытываете расстройство, злость и горечь, подумайте обо мне", - это обращение Далай-ламы и его портрет с улыбкой и приветственным жестом встречает в дни празднования всех входящих на территорию главного буддийского храма Дхарамсалы. Рядом расположена резиденция, в которой живет духовный лидер буддистов.

Сам Далай-лама уже многие годы не участвует в длительной торжественной церемонии, проводимой в честь его дня рождения, а занимается в этот день обычными делами, в частности встречается с людьми из разных уголков мира, дарует благословения. А накануне официальных торжеств тибетцы совершили "подношение молебна о долгой жизни" своему духовному лидеру, на котором он присутствовал лично.

Далай-лама говорит, что он простой буддийский монах, который с ранних лет отрекся от мирской жизни, а монахи не считают день рождения особым праздником. Однако для последователей Далай-ламы во всем мире день его рождения - особенный. По словам Тэло Тулку Ринпоче, буддисты празднуют его не только как день рождения духовного лидера, но "как день воплощения Будды Сострадания, принявшего человеческое обличье, чтобы наставлять, даровать учения и делиться своей мудростью". Люди из разных стран присылают Далай-ламе поздравления и подарки, а он передает их нуждающимся.

© РИА Новости / Ольга Липич Плакат во дворе главного буддийского храма Дхарамсалы с изображением Далай-ламы и его словами о "лучшем подарке" © РИА Новости / Ольга Липич Плакат во дворе главного буддийского храма Дхарамсалы с изображением Далай-ламы и его словами о "лучшем подарке"

Танцы, флейты, барабаны

Большинство собравшихся на день рождения Далай-ламы – конечно же, тибетцы. В Дхарамсале более полувека расположена не только резиденция буддийского духовного лидера, но и правительство Тибета в изгнании, образованное после включения Тибета в состав Китая. И здесь проживают тысячи выходцев из "страны снегов". На празднике во дворе главного буддийского храма можно изучать традиционные наряды разных тибетских провинций, музыку, древние струнные инструменты, барабаны и флейты, ритуальные песни и танцы, в которых участвуют и профессиональные артисты, и малыши дошкольного возраста. Так здесь сохраняется и передается из поколения в поколение тибетская культура.

Одной из традиций празднования дня рождения Далай-ламы в наши дни стало приготовление больших тортов, украшенных поздравительными надписями. Почетные гости разрезают их специальными ножами, украшенными белыми лентами, а затем угощение раздается по частям всем желающим. Вместо спиртного, которое практикующие буддисты не употребляют, - тибетский чай с молоком и маслом. Молодые буддийские монахи разливают его из больших металлических чайников, ловко пробираясь между плотными рядами гостей на стульях, полах и лестницах. Тибетцы, индийцы, китайцы, европейцы, целые семьи, пожилые люди и дети, состоятельные и бедняки, - Далай-лама объединяет всех.

© РИА Новости / Ольга Липич Национальные тибетские танцы по случаю дня рождения Далай-ламы в Дхарамсале. © РИА Новости / Ольга Липич Национальные тибетские танцы по случаю дня рождения Далай-ламы в Дхарамсале.

"Развивать сердца"

"Его Святейшество называет себя не иначе как простым буддийским монахом и одним из 7 миллиардов людей. Как простой человек он считает одним из своих главных обязательств распространение основополагающих ценностей, таких как добросердечие и сострадание, а также принципов светской этики. Кроме того, Его Святейшество без устали выступает за создание учебных программ, которые не только развивают умственные способности и профессиональные навыки, но и формируют нравственные качества детей", - сказано в заявлении Центральной тибетской администрации, которое зачитал ее глава Лобсанг Сенге.

По его словам, сегодня в Индии и еще в 37 странах мира на основе наставлений Далай-ламы в учебные программы образовательных заведений "вносят изменения, призванные развивать сердца людей". "Его Святейшество искренне убежден, что представителей молодого поколения, лидеров завтрашнего дня, следует воспитывать именно в таком духе, чтобы сделать XXI век более мирным и безопасным временем", - пояснил Сенге.

© РИА Новости / Ольга Липич Гости, пришедшие на празднование 84-летия Далай-ламы, в главный буддийский храм Дхарамсалы © РИА Новости / Ольга Липич Гости, пришедшие на празднование 84-летия Далай-ламы, в главный буддийский храм Дхарамсалы

"Покой ума" и "ненасилие"

И на учениях, которые Далай-лама ежегодно проводит для буддистов, в том числе из России, он неизменно призывает изучать философию древнеиндийского буддийского монастыря-университета Наланда. Она, по его словам, является "наукой о сознании" и помогает "сохранять покой ума" даже в самые трудные периоды.

При этом Далай-лама убежден, что каждая религия способна привести человека к счастью, что людям лучше исповедовать веру предков, а все религиозные традиции должны существовать в гармонии. Поэтому он активно участвует в межконфессиональном диалоге.

Стремление Далай-ламы к решению всех проблем путем диалога подчеркнул на торжествах в его честь и представитель правящей партии Индии от штата Химачал Прадеш, на территории которого расположена Дхарамсала, Кишан Капур. По его словам, Далай-лама сегодня - символ "принципа ненасилия", который исповедовал Махатма Ганди.

Далай-лама и Россия

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе - "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары - Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника - Далай-ламы XIII, а в 1940-м - возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

В России Далай-лама XIV бывал несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.

Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране - свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках - среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы Гелуг, главой которой и является Далай-лама.