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В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19
В Воронежской области от COVID-19 умерла врач, лечившая пациентов с коронавирусом. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гусев (государственный служащий)
здоровье - общество
воронежская область
общество
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иди от!
21
А сколько умерло больных,которым отказали в лечении из-за этого орви?..
11
4
воронежская область
РИА Новости
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570710976_0:158:3079:1890_1400x0_80_0_0_dec329cbddae4e814f6ffc2ec0c9258b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гусев (государственный служащий), здоровье - общество, воронежская область, общество

В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

22:05 05.07.2020 (обновлено: 22:26 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. В Воронежской области от COVID-19 умерла врач, лечившая пациентов с коронавирусом.
Накануне вечером на странице Павловской районной больницы в соцсети сообщили, что 3 июля на 58-м году жизни скончалась заведующая кардиологическим отделением Елена Минакова.
Свои соболезнования родным и близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Минаковой выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли", — цитирует главу региона областное правительство.
Минакова стала первым умершим медработником в области из числа тех, кто лечил пациентов с коронавирусом. Ранее скончалась санитарка с подтвержденным COVID-19, но, по данным областных властей, женщина заразилась не на работе.
Всего в Воронежской области COVID-19 обнаружили у 8359 человек. Выздоровели 6268, умерли 54.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Гусев (государственный служащий)Здоровье - ОбществоВоронежская областьОбщество
Популярные комментарии
иди от!
5 июля, 22:57
Covid короновирусович
0100191
А сколько умерло больных,которым отказали в лечении из-за этого орви?..
5 июля, 22:40
АНАнатолий Недопустимое имя
810110
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