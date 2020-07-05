В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

"Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли", — цитирует главу региона областное правительство.