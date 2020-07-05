В Воронежской области умерла врач, лечившая больных с COVID-19

ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. В Воронежской области от COVID-19 умерла врач, лечившая пациентов с коронавирусом.
Накануне вечером на странице Павловской районной больницы в соцсети сообщили, что 3 июля на 58-м году жизни скончалась заведующая кардиологическим отделением Елена Минакова.
Свои соболезнования родным и близким, коллегам, знакомым и всем пациентам Минаковой выразил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Лучший терапевт России, доктор, владевшая несколькими специальностями, и неравнодушный человек, она активно включилась в борьбу с коронавирусом. Многие люди благодарны ей за то, что помогла им победить эту коварную болезнь. Но, к сожалению, собственное сражение с ней Елена Васильевна не смогла выиграть. Коллеги тоже делали все, что могли", — цитирует главу региона областное правительство.
Минакова стала первым умершим медработником в области из числа тех, кто лечил пациентов с коронавирусом. Ранее скончалась санитарка с подтвержденным COVID-19, но, по данным областных властей, женщина заразилась не на работе.
Всего в Воронежской области COVID-19 обнаружили у 8359 человек. Выздоровели 6268, умерли 54.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.