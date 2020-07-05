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Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России
Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T22:29
владимир ленин (владимир ульянов)
кпрф
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политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир ленин (владимир ульянов), кпрф, кпсс, геннадий зюганов, владимир путин, ссср, политика

Путин дал оценку принятым поправкам к Конституции России

21:52 05.07.2020 (обновлено: 22:29 05.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на избирательном участке на избирательном участке No 2151 в здании РАН. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в эфире "России 1" оценил поправки к Конституции, которые вступили в силу накануне, и заявил, что это правильный шаг, так как нормы укрепят государственность и создадут условия для развития страны на десятилетия вперед.
Говоря о том, какие ошибки прошлого не нужно повторять, глава государства напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия о восстановлении государственности, и в союзном договоре 1922 года прописали "ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства".
Конституция РФ
4 июля, 07:04Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликован обновленный текст Конституции
"Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства <…> вновь создаваемые союзные республики имели право выхода", — сказал Путин.
В свою очередь Сталин, по словам президента, говорил, что нужно дать автономию национальным объединениям, но в основном законе прописали идею Ленина.
В результате республика, вошедшая в состав СССР и получившая "в свой багаж огромное количество российских земель", могла выйти из состава Союза, забрав "подарки от русского народа", подчеркнул президент.
Он напомнил, что поправки, связанные с нерушимостью границ и с невозможностью отторжения территорий России, предложили сами граждане.
Также, по словам Путина, в конституции СССР 1977 года и прежних редакциях было прописано "эксклюзивное монопольное право" КПСС на власть, партия была стержнем всей государственной системы.
"И когда (КПСС — Прим. ред.) сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году", — заключил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
3 июля, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
Путин прокомментировал установку памятника "железобетонной" поправке
Эти слова главы государства для РИА Новости прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, что вначале и Ленин, и Сталин были за образование единого и неделимого государства, но многие страны, уже получившие независимость, были согласны войти в СССР только в том случае, если у них будет право выхода.
По его словам, в ленинской и сталинской конституциях была прописана диктатура пролетариата, это было нужно, чтобы победить контрреволюцию внутри страны и "отбиться от Антанты, которая душила Советскую Республику".
Когда принимали брежневскую конституцию, диктатуру пролетариата в ней заменило всенародное государство, подчеркнул Зюганов.
Он пояснил, что есть "один закон политики и истории: живут конституции, если они отражают интересы народа, его чаяния и укрепляют государственность".
"Я хотел бы обратить внимание власти: если приняли конституцию, давайте думать, как ее выполнять, а не как вспоминать (прошлое. — Прим. ред.)", — заключил лидер КПРФ.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. Итоговая явка составила 67,97 процента. Поправки поддержали 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов человек), против высказались 21,27 процента (около 16 миллионов).
Изменения в Основной закон вступили в силу 4 июля.
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
3 июля, 16:07Голосование по поправкам в Конституцию
Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме
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Владимир Ленин (Владимир Ульянов)КПРФКПССГеннадий ЗюгановВладимир ПутинСССРПолитика
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