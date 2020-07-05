https://ria.ru/20200705/1573922925.html
В Выборге задержали подростка, подозреваемого в убийстве пенсионера
Подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего мужчины, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T21:04
2020-07-05T21:04
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
выборг
происшествия
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ленинградская область
выборг
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, выборг, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости.
Подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего мужчины, задержан в Ленинградской области
, сообщает пресс-служба регионального управления СК
.
"В Выборге
задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, тело пенсионера было найдено после пожара в квартире по бульвару Кутузова в городе Выборг. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения.
Примерно в это же время в полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже своего 17-летнего сына. В куртке юноши полицейские нашли телефон убитого мужчины.
"Следствием установлено, что 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не первый раз. После того, как юноша был найден, он дал признательные показания в убийстве и был задержан", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".