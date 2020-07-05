В Выборге задержали подростка, подозреваемого в убийстве пенсионера

По данным пресс-службы, тело пенсионера было найдено после пожара в квартире по бульвару Кутузова в городе Выборг. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения.

Примерно в это же время в полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже своего 17-летнего сына. В куртке юноши полицейские нашли телефон убитого мужчины.

"Следствием установлено, что 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не первый раз. После того, как юноша был найден, он дал признательные показания в убийстве и был задержан", - говорится в сообщении.