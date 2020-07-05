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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573921538.html
В Таджикистане число больных COVID-19 за сутки увеличилось на 54 человека
В Таджикистане по состоянию на вечер субботы зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, общее количество выявленных больных COVID-19 достигло... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T19:48
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, таджикистан, в мире

В Таджикистане число больных COVID-19 за сутки увеличилось на 54 человека

19:48 05.07.2020
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© Sputnik / Амир ИсаевМужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
Мужчина в защитной маске на одной из улиц в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
ДУШАНБЕ, 5 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер субботы зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом, общее количество выявленных больных COVID-19 достигло 6213 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер субботы в Таджикистане число зараженных коронавирусом достигло 6213 человек, увеличившись за сутки на 54, один скончался", - сказал собеседник агентства.
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Вчера, 19:44Распространение нового коронавируса
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
По его словам, число скончавшихся – 54 человека с начала пандемии, общее количество вылечившихся составляет 4858 человек (78,2%), а за сутки из больниц выписано 49 человек.
Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 225 пациентов, инфицированных коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыТаджикистанВ мире
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