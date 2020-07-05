Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573919278.html
В Африке от коронавируса умерли более 11 тысяч человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 460 тысяч, более 11 тысяч человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T18:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
алжир (республика)
африка
юар
египет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1400x0_80_0_0_226536579d00dd6d73a13423a5899994.jpg
https://ria.ru/20200703/1573874394.html
1
алжир (республика)
африка
юар
египет
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_0:44:3071:1771_1400x0_80_0_0_226536579d00dd6d73a13423a5899994.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_102:0:2833:2048_1400x0_80_0_0_ede058abe45e6d75d40b15ef492f59e7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570245303_426:0:2474:2048_1400x0_80_0_0_3776b6cb5218452be469b0f78368794a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

В Африке от коронавируса умерли более 11 тысяч человек

18:11 05.07.2020
343
© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 460 тысяч, более 11 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 461 203, скончались 11 052 человека с подтвержденным коронавирусом.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
3 июля, 21:38Распространение нового коронавируса
В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (187 977) и Египте (74 035). Больше всего летальных исходов зафиксировали в Египте (3280), ЮАР (3026) и Алжире (946).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
113200
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАлжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане за сутки у 523 человек выявили коронавирус
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
ДТП на МКАД
На МКАД в районе Ярославского шоссе из-за ДТП перекрыли три полосы
Отдыхающие на Южном пляже в Майами-Бич, Флорида, США
Флорида обошла Германию по числу заболевших COVID-19
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Сальвадоре приостановили снятие ограничений, введенных из-за COVID-19
Выборы в Хорватии
Явка на парламентских выборах в Хорватии составляет 34,04 процента
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще девять человек заболели COVID-19
Ирак. Город Багдад
Ирак обратится в СБ ООН, если Турция не прекратит военные операции
Памятник Ленину в Тирасполе
Число жертв коронавируса в Приднестровье возросло до 47
Скорая помощь, Индия
При взрыве на фабрике в Индии погибли семь человек
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
В результате стрельбы в Чикаго погибла семилетняя девочка
ДТП на МКАД
В ДТП на 94-м километре МКАД погиб человек
Кадры горящего автобуса на трассе М-4 Дон в Московской области
В Подмосковье на трассе загорелся автобус
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Индия обогнала Россию по числу заболевших COVID-19, сообщили СМИ
Скорая помощь на улице Стамбула
Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Турции выросло до шести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Июнь 2020 года в России стал одним из самых теплых за историю наблюдений
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Лента новостейМолния