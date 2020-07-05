В Африке от коронавируса умерли более 11 тысяч человек

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 461 203, скончались 11 052 человека с подтвержденным коронавирусом.

В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса

В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.