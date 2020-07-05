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Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:19
ситуация на украине
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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республика крым
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

16:09 05.07.2020 (обновлено: 16:19 05.07.2020)
56444
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
Трансляцию вел офис главы государства в Facebook.
"И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — добавил он.
Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом "поступят еще жестче, чем с Киевом".
Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, говорил, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их как веник".
Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.
Сергей Цеков
Вчера, 11:26
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73770318125272
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
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Оооооочень страшный хомячок, всем бояться, срочно
5 июля, 16:16
КПКиря Папка
187126000215
Уверен, что История даже не запомнит фамилии зеленского
5 июля, 16:16
ppet.g6
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