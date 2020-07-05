Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
Трансляцию вел офис главы государства в Facebook.
"И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому", — добавил он.
Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Юрий Ильин рассказал, что в 2014 году политики — сторонники Евромайдана планировали жестко подавить недовольство в Крыму и не рассматривали вариант урегулировать ситуацию мирным путем. Так, Виталий Кличко пообещал, что с полуостровом "поступят еще жестче, чем с Киевом".
Националист Олег Тягнибок, в свою очередь, говорил, что крымчане "умоются кровью", и пригрозил "сломать их как веник".
Генерал-полковник Михаил Коваль, исполнявший обязанности министра обороны Украины, рассказывал, что в 2014 году Крым мог "утонуть в крови", если бы ВСУ начали там стрелять.
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