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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области пятеро детей заразились коронавирусом
Пять детей есть в числе 79 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число случаев COVID в регионе возросло до 5347, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пенза, пензенская область, общество

В Пензенской области пятеро детей заразились коронавирусом

14:06 05.07.2020 (обновлено: 14:10 05.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Пять детей есть в числе 79 новых пациентов с коронавирусом в Пензенской области, общее число случаев COVID в регионе возросло до 5347, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 5 июля. Случаев подтвержденной COVID-19 – 5347. Новые подтвержденных — 79. Пациенты-дети: два года; 11 лет; четыре года; пять лет; четыре года", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Врачи
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Она уточнила, что 43 случая коронавируса выявили в ЗАТО город Заречный, 25 — в Пензе, по одному - в 11 районах области.
В области скончались 48 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4925.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензаПензенская областьОбщество
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