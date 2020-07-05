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Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Власти Великобритании могут начать отказываться от участия китайской компании Huawei в сетях 5G через полгода, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T14:06
борис джонсон
huawei technologies
великобритания
китай
сша
технологии
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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борис джонсон, huawei technologies, великобритания, китай, сша, технологии, в мире

Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G

14:06 05.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Стенд компании Huawei. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Власти Великобритании могут начать отказываться от участия китайской компании Huawei в сетях 5G через полгода, сообщает газета Telegraph.
Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
Стенд компании Huawei
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По данным издания, Джонсону будет представлен доклад, в котором говорится, что новые санкции США против Huawei вынудят компанию "использовать не заслуживающие доверия технологии", в связи с чем контролировать риск их использования может стать невозможно.
Как отмечает издание, официальные лица готовят предложения по прекращению установления оборудования Huawei для сетей 5G через шесть месяцев.
Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к "чувствительным" частям сети, связанным с национальной безопасностью. В частности, устройства китайской компании не будут использоваться на ядерных объектах и военных базах Великобритании.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
С мая 2019 года Huawei находится в черном списке США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих устройств.
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