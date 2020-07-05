Число выздоровевших после COVID-19 в Петербурге приблизилось к 20 тысячам

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 275 новых случаев коронавируса.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 25 536 случаев заражения COVID-19. Умерли 1345 человек. Выздоровели 19 994 человека", - говорится в сообщении.

За сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17 036 человек. Под медицинским наблюдением находится 1435 человек, из них 75 - в обсерваторе, 691 - на самоизоляции, 669 - контактные.