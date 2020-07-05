https://ria.ru/20200705/1573913890.html
Число выздоровевших после COVID-19 в Петербурге приблизилось к 20 тысячам
Общее число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге приблизилось к 20 тысячам человек, в том числе за последние сутки... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:58
2020-07-05T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург