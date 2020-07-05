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Число выздоровевших после COVID-19 в Петербурге приблизилось к 20 тысячам
Общее число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге приблизилось к 20 тысячам человек, в том числе за последние сутки... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T13:58
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург

Число выздоровевших после COVID-19 в Петербурге приблизилось к 20 тысячам

13:58 05.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге приблизилось к 20 тысячам человек, в том числе за последние сутки выздоровели 248 человек, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 275 новых случаев коронавируса.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 25 536 случаев заражения COVID-19. Умерли 1345 человек. Выздоровели 19 994 человека", - говорится в сообщении.
За сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 17 036 человек. Под медицинским наблюдением находится 1435 человек, из них 75 - в обсерваторе, 691 - на самоизоляции, 669 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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