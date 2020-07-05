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Климатолог оценил прогноз об аномальной жаре
В ближайшие несколько лет сорокаградусная жара перестанет быть аномальной для российских регионов. Об этом порталу Ura.ru заявил заведующий лабораторией... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:27
климат
земля - риа наука
гидрометцентр
российская академия наук
владимир семенов
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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климат, земля - риа наука, гидрометцентр, российская академия наук, владимир семенов, общество

Климатолог оценил прогноз об аномальной жаре

13:35 05.07.2020 (обновлено: 15:27 05.07.2020)
6002
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в городе Адлере
Отдыхающие на пляже в городе Адлере
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В ближайшие несколько лет сорокаградусная жара перестанет быть аномальной для российских регионов. Об этом порталу Ura.ru заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Как пояснил ученый, это связано с изменениями климата. За последние сорок лет в России в среднем потеплело на 2-2,5 градуса.

"Характер погоды менялся постепенно, но бросаться в глаза это стало именно сейчас. Резкие скачки погоды, когда жара сменяется ливнями и ураганами, всегда были характерны для юга России. Вскоре такая ситуация будет наблюдаться во всех регионах страны", — отметил Семенов.

По его словам, такие погодные колебания вскоре станут привычными для всех россиян.
Климатолог также предупредил, что из-за смены климата вырастает вероятность природных катаклизмов.
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"Сейчас воздух становится более холодным и более влажным, а контраст температур между севером и средними широтами в некоторых регионах остается большим. В результате возникают грозовые процессы и смерчи", — добавил ученый.
Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили о приходе аномальной жары в российские регионы. По прогнозам синоптиков, в Саратовской, Астраханской, Ростовской, Белгородской областях воздух прогреется до сорока градусов.
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КлиматЗемля - РИА НаукаГидрометцентрРоссийская академия наукВладимир СеменовОбщество
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