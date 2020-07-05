В Кирове полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

Утром в воскресенье в кировском микрорайоне Нововятск из окна пятого этажа (дом расположен на улице Коммунистической) выпал полуторагодовалый мальчик. С травмами он был госпитализирован.

"Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые. По предварительной информации, ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошел несчастный случай. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУ СК.