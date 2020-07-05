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В Кирове полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Кирове, он госпитализирован с травмами, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК России по... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T16:02
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), кировская область, происшествия

В Кирове полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

13:30 05.07.2020 (обновлено: 16:02 05.07.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Полуторагодовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Кирове, он госпитализирован с травмами, проводится доследственная проверка, сообщает СУ СК России по Кировской области.
Утром в воскресенье в кировском микрорайоне Нововятск из окна пятого этажа (дом расположен на улице Коммунистической) выпал полуторагодовалый мальчик. С травмами он был госпитализирован.
Машина скорой помощи
11 июня, 13:44
Под Калугой ребенок выжил, упав с пятого этажа
"Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые. По предварительной информации, ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошел несчастный случай. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьПроисшествия
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