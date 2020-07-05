В Петербурге открыли памятник погибшим в Баренцевом море подводникам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Мемориал в память о подводниках, погибших в июле 2019 года на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, торжественно открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Александр Беглов. "Прошел год со дня трагедии в Баренцевом море ... Здесь, на Серафимовском кладбище покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны... Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига", - сказал на церемонии губернатор Петербурга

"Весь личный состав ВМФ искренне помнит и скорбит по нашим погибшим товарищам", - отметил заместитель главнокомандующего ВМФ России, вице-адмирал Игорь Мухаметшин, выразил уверенность в том, что подвиг подводников, которые ценой собственных жизней спасли товарищей и глубоководный аппарат, станет примером для будущих поколений моряков.

"С приближением годовщины не покидало наивное ощущение, что наши любимые вот-вот вернутся... Прошедший год не смог укоренить в нас понимание, что ребята больше никогда не вернутся... Но важно то, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в сердцах всех жителей страны", - призналась Наталья Долонская, вдова капитана первого ранга Дениса Долонского.

После открытия мемориала, которому предшествовала панихида, к памятнику были возложены траурные венки, в том числе от имени командования Минобороны, ВМФ России, а также правительства Петербурга. Родственники возложили цветы к мемориалу, который выполнен в виде венка на морских волнах. Его автор - народный художник России, скульптор Михаил Переяславец.

В июле прошлого года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. После возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

Подводники были посмертно удостоены госнаград, в том числе четырех звезд Героя России. Среди погибших - семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Погибшие подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.

Ранее память о моряках-подводниках увековечили, назвав в их честь безымянные проезды в Петергофе , где появились улица Андрея Воскресенского, улица Дениса Долонского, улица Дениса Опарина, улица Дмитрия Соловьёва, улица Константина Сомова и улица Николая Филина.