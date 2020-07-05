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Команда из Саратова представит Россию на конкурсе артиллеристов
Команда из Саратовского учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T12:35
арми-2020
михаил матвеевский
ак-74
саратовская область
казахстан
общество
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саратовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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арми-2020, михаил матвеевский, ак-74, саратовская область, казахстан, общество

Команда из Саратова представит Россию на конкурсе артиллеристов

12:35 05.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт"
Боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Боевые стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт". Архивное фото
САМАРА, 5 июл – РИА Новости. Команда из Саратовского учебного центра ракетных войск и артиллерии представит Россию на международном конкурсе "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане, сообщает в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа.
По данным пресс-службы, в Саратовской области на полигоне "Широкий Карамыш" завершились всеармейские соревнования по полевой выучке среди расчетов 120-миллиметровых минометных комплексов 2С12А "Мастера артиллерийского огня - 2020".
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Команда ЗВО стала лучшей на всероссийском этапе конкурса "Воин мира"
"Лучшие показатели продемонстрировала и заняла первое место команда Саратовского 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии сухопутных войск… Победители всеармейского конкурса примут участие в международном этапе "Армейских международных игр – 2020", который пройдет с 25 августа по 3 сентября на полигоне "Гвардейский" в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа, третье - команда Восточного военного округа. Главный кубок всеармейского конкурса победителю вручил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
Отмечается, что соревнования проходили в три этапа. Артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А "Сани", в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали свое мастерство в преодолении различных препятствий, таких как колейный проход в минно-взрывном заграждении, косогор, участок маневрирования, обозначенный проходами на транспортной машине Урал-43206.
Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Мастер-оружейник имени маршала артиллерии Николая Дмитриевича Яковлева
3 июля, 08:00
Команда из Пензы представит Россию на конкурсе "Мастер-оружейник"
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АрМИ-2020Михаил МатвеевскийАК-74Саратовская областьКазахстанОбщество
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