В ДНР выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Ранее в ведомстве сообщали о 1234 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 1234

Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 1234

"За последние сутки в ДНР выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 5 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1242, на лечении 619, выписаны 547, летальных случаев 76", - говорится в сообщении ведомства.