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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573910308.html
В ДНР выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на восемь, до 1242,... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, в мире

В ДНР выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

11:35 05.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мобильный госпиталь МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на восемь, до 1242, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1234 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
Медицинский работник выполняет тест на наличие антител к коронавирусу
4 июля, 10:30Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в ДНР выросло до 1234
"За последние сутки в ДНР выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.По состоянию на 5 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики 1242, на лечении 619, выписаны 547, летальных случаев 76", - говорится в сообщении ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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