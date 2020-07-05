Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".
"Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами", — сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевским властям стоит прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, "бряцая оружием у российских границ".
"Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника. А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг", — подчеркнул сенатор.