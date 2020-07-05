Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

"Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами", — сказал РИА Новости Цеков.