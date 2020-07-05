Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200705/1573909886.html
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T15:32
россия
сергей цеков
республика крым
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/100112/98/1001129858_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_748fb2acc00fbb6476791083a0c62ea4.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200705/1573905999.html
10
россия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/100112/98/1001129858_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_748fb2acc00fbb6476791083a0c62ea4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/100112/98/1001129858_168:0:2831:1997_1400x0_80_0_0_ea50bcf304744591ac0b64119c537e72.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/100112/98/1001129858_501:0:2498:1997_1400x0_80_0_0_9041fae2384b469cf44762a310f6162e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей цеков, республика крым, украина, политика

Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины

11:26 05.07.2020 (обновлено: 15:32 05.07.2020)
29790
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСергей Цеков
Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Сенатор от Крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил РИА Новости, что главным врагом Украины является не Россия, как заявляют киевские власти, а украинские националисты, которые продолжают уничтожать страну.
Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что главным врагом страны является Россия, которая имеет вторую в мире по численности армию. По его словам, Украина намерена разместить в следующем году на Черном и Азовском морях комплексы крылатых ракет "Нептун".

"Самый главный враг современной Украины — это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, киевским властям стоит прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у своих западных покровителей, "бряцая оружием у российских границ".
"Россия в состоянии отразить любую атаку со стороны любого противника. А тот, кто откроет огонь в нашу сторону, пусть сразу выбрасывает белый флаг", — подчеркнул сенатор.
Премьер-министр ДНР Александр Бородай
Вчера, 08:27
Экс-премьер ДНР анонсировал вхождение Донбасса в состав России
378869920
Обсудить 10
РоссияСергей ЦековРеспублика КрымУкраинаПолитика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Полицейские в Вене
В полиции рассказали подробности убийства россиянина под Веной
Работа нефтяных станков - качалок
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
"В НАТО удивятся": чем вооружат новый российский истребитель
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Певица Лариса Долина
В Сети возмутились словами Ларисы Долиной о возможности нарушать ПДД
Заготовка воды в поселке Оймякон
Китайского блогера поразило "русское чудо" на полюсе холода
Актер Вилле Хаапасало
Звезда "Особенностей национальной охоты" сменил профессию из-за COVID-19
Президент Украины Петр Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден и государственный секретарь США Джон Керри во время встречи в Вашингтоне , 2016 год
Попытка остановить утечки. Почему подслушивают президентов Украины
Президент США Дональд Трамп
Трамп и Горбачев: кто быстрее разрушил систему
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
В Крыму прокомментировали отказ Турции признать полуостров российским
Соловьев представил результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Автомобиль австрийской полиции
В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Президент Украины Владимир Зеленский
Телеканал Порошенко рассказал о махинациях в бывших компаниях Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49В Портленде задержали более 20 человек после столкновений с полицией
01:47Минэнерго США обвинило "экологическое лобби" в срыве проекта газопровода
01:44Премьер Хорватии провозгласил победу правящей партии на выборах
01:32Вильфанд рассказал об опасности погоды в июле
01:27В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:25В Турции в результате ДТП пострадали 17 человек
01:20Жительницу Кубани заподозрили в убийстве ребенка из-за громкой музыки
01:04Минздрав Египта сообщил о более 75 тысяч заболевших коронавирусом
01:01Текущий год войдет в десятку самых теплых в метеоистории России
00:55В Санкт-Петербурге возобновляют работу музеи и фитнес-центры
00:52В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 миллиона
00:51Израильская армия нанесла удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы
00:49Госдеп назвал общей угрозой обстрел посольства США в Ираке
00:49Директор Долиной ответил на критику ее слов в Сети о нарушении ПДД
00:47Аэропорт в Багдаде подвергся ракетному обстрелу
00:45В Подмосковье открываются детские сады и учреждения допобразования
00:42В Перу число заболевших коронавирусом превысило 300 тысяч
00:40Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля
00:38EY: Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
00:31Счетная палата не нашла денег на развитие в бюджетах ведущих вузов
Лента новостейМолния