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Вывозной рейс доставит 61 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону
Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит спецрейсом 61 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T11:16
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
аэрофлот
уральские авиалинии
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, аэрофлот, уральские авиалинии, москва, узбекистан, ростов-на-дону, общество

Вывозной рейс доставит 61 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону

11:16 05.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
ТАШКЕНТ, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит спецрейсом 61 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
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"Спецрейс авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел 5 июля из Ташкента в Ростов-на-Дону в 12.24 (10.24 мск). На борту – 61 гражданин России и 27 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены около 3,6 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Ранее оперштаб в Узбекистане заявлял о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин. По данным министерства транспорта Узбекистана, 6-19 июля будут организованы еще девять чартерных вывозных авиарейсов из России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаАэрофлотУральские авиалинииМоскваУзбекистанРостов-на-ДонуОбщество
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