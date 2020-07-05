Вывозной рейс доставит 61 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону

ТАШКЕНТ, 5 июл - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways в воскресенье доставит спецрейсом 61 россиянина из Ташкента в Ростов-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.
Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.
"Спецрейс авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел 5 июля из Ташкента в Ростов-на-Дону в 12.24 (10.24 мск). На борту – 61 гражданин России и 27 иностранных граждан", - сказал представитель посольства.
По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину были вывезены около 3,6 тысячи россиян. В марте-июне чартеры "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и Uzbekistan Airways летали в Москву, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Ранее оперштаб в Узбекистане заявлял о возобновлении с 15 июня авиасообщения со странами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом: Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в Россию пока будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов, для пассажиров из РФ установлен обязательный 14-дневный карантин. По данным министерства транспорта Узбекистана, 6-19 июля будут организованы еще девять чартерных вывозных авиарейсов из России.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.