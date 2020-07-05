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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573908329.html
В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса
За сутки в России выписаны 3871 человек после COVID-19, за все время выздоровели 450 750 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 3871 выздоровевших после коронавируса

10:35 05.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 3871 человек после COVID-19, за все время выздоровели 450 750 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 871 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 450 750", - говорится в сообщении.
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В частности, 561 человек выписанj в Москве, 492 - в Подмосковье, 248 - в Санкт-Петербурге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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