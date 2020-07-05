В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 650, 2. Московская область - 287, 3. Санкт-Петербург - 275", - говорится в сообщении.

Также 272 новых случая были зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 266 - в Свердловской области, 241 - в Иркутской области.