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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573908243.html
В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 650, Подмосковье - 287, Санкт-Петербурге - 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573577508_481:0:3238:1551_1400x0_80_0_0_4d6a38c0c8c8ab73fe3f6fc645b4b219.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В Москве выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 05.07.2020
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© РИА Новости . Владимир АстапковичВрач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве - 650, Подмосковье - 287, Санкт-Петербурге - 275, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 650, 2. Московская область - 287, 3. Санкт-Петербург - 275", - говорится в сообщении.
Также 272 новых случая были зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, 266 - в Свердловской области, 241 - в Иркутской области.
Наименьшее число новых случаев за сутки зафиксировано в Крыму - 11, Севастополе - шесть, Еврейской автономной области - три.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
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10:32В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
10:32Group-IB в первом квартале заблокировала 4,8 тысячи фишинговых ресурсов
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