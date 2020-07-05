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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом

10:32 05.07.2020 (обновлено: 10:43 05.07.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах, наибольшее число — в Москве (650), Подмосковье (287), Санкт-Петербурге (275), Ханты-Мансийском административном округе (272), и Свердловской области (266). Меньше всего — в Крыму (11 случаев), Севастополе (шестеро заразившихся) и Еврейской автономной области (три случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.
У 2005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.
За сутки умерли 134 человека, более 3,8 тысячи выздоровели и выписаны из больниц.
Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 681 251 человека, из них 10 161 умер, вылечились 450 750 пациентов.
Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,9 миллиона инфицированных, более 523 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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