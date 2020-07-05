В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото

Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах, наибольшее число — в Москве (650), Подмосковье (287), Санкт-Петербурге (275), Ханты-Мансийском административном округе (272), и Свердловской области (266). Меньше всего — в Крыму (11 случаев), Севастополе (шестеро заразившихся) и Еврейской автономной области (три случая). Единственным регионом, где не выявили новых случаев, стала Чукотка.

У 2005 новых пациентов (29,8 процента от общего числа выявленных случаев) клинических проявлений COVID-19 нет.

За сутки умерли 134 человека, более 3,8 тысячи выздоровели и выписаны из больниц.

Всего за время пандемии в России коронавирус выявили у 681 251 человека, из них 10 161 умер, вылечились 450 750 пациентов.

Согласно статистике ВОЗ, всего в мире насчитывается свыше 10,9 миллиона инфицированных, более 523 тысяч скончались.