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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200705/1573907831.html
В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 135, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, в мире

В Карабахе выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

10:21 05.07.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЕРЕВАН, 5 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 135, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. По состоянию на 3 июля в сообщалось о 129 подтвержденных случаях COVID-19 в непризнанной республики.
Тест на коронавирус
3 июля, 18:49Распространение нового коронавируса
В Карабахе число заразившихся коронавирусом достигло 129
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 135 граждан. Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 103 жителя, проведены 2170 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанВ мире
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